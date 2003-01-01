Jazz am Dach - Tag 1 - Open Air

WN BIG BAND & CRAZY HAUER BIG BAND - Erleben Sie zwei unvergessliche Abende voller mitreißender Jazz- und Soul-Klänge – und das in einer Location, die an Charme kaum zu übertreffen ist. Beim Festival „Jazz am Dach“ erwartet Sie Musikgenuss auf höchstem Niveau:

Über den Dächern von Wiener Neustadt, auf dem einzigartigen Dach der Kasematten, verschmelzen großartige Big-Band-Sounds mit einer atemberaubenden Aussicht über die Stadt.

Lineup:

WN Big Band

Crazy Hauer Big Band

Den Auftakt macht der traditionelle Big-Band-Abend, an dem zwei Lokalmatadore der Wiener Neustädter Jazzszene die Bühne erobern. Die WN Big Band entführt Sie mit zeitlosen Klassikern in die Welt der großen Swing-Orchester, während die legendäre Crazy Hauer Big Band mit energiegeladenem Big-Band-Sound und feinster Swing-Musik für Gänsehautmomente sorgt.

Genießen Sie dieses besondere musikalische Erlebnis in einer einmaligen Atmosphäre – eine perfekte Mischung aus entspanntem Sommerflair, groovenden Rhythmen und erstklassigem Jazz. Lassen Sie sich diesen Höhepunkt im Kulturkalender nicht entgehen!

FREIE PLATZWAHL:

Mit dem Kauf der Eintrittskarte können Sie entweder stehend oder sitzend dem Konzert beiwohnen.

Es sind Sitzplätze vor Ort vorhanden, die unter freier Platzwahl auszuwählen sind.

BEI SCHLECHTWETTER:

Bei unsicherer Wetterlage findet die Veranstaltung an beiden Tagen indoor in der Neuen Bastei in den Kasematten statt. Bei Abbruch der Veranstaltung auf der Dachterrasse (z.B. Gewitter) nach mehr als 50% der Spielzeit, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittspreises.

KEINE STEHPLÄTZE AN DER ABENDKASSA:

Wenn bis zum Konzertabend alle Tickets im Vorverkauf bereits ausverkauft sind, gibt es keine zusätzlichen Tickets mehr an der Abendkassa. Kommen Sie nicht ohne Ticket zur Vorstellung wenn hier im Webshop keine Karten mehr verfügbar sind.

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