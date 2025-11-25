Heinz Marecek & Florian Krumpöck

Er berichtet von Hoppalas, bizarren Allüren und schallendem Gelächter in durchaus tragischen Momenten auf den Konzert- und Opernbühnen dieser Welt und lässt das Auditorium zwischen den Staccato-Pointen nur bisweilen kurz durchatmen.
In „Anekdoten nach Noten“ erzählt Heinz Marecek von unfreiwillig Komischem aus einer längst vergangenen Zeit und nicht zuletzt von einem Klassik-Betrieb, der sich selbst manchmal gar zu ernst nimmt.
Florian Krumpöck bringt einige der bekanntesten und virtuosesten Opernfantasien und Opernparaphrasen Franz Liszts zu Gehör, bei denen man manchmal vermeint, ein gesamtes Orchester plus Chor und Solisten zu hören.
Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.
Ermäßigungen:
10% - Ö1 Club
10% - Kulturverein Semmering
50% - Behinderung (Rollstuhlplatz über 02622 373 311 buchen)
50% - 1x Begleitperson von Behinderung
50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre
November 2025
Di. 25. Nov. 2025
18:30 Uhr
