Heinz Marecek & Florian Krumpöck

Anekdoten nach Noten - Mit einer ganz besonderen Premiere beschenkt Publikumsliebling Heinz Marecek anlässlich seines 80. Geburtstages sein Publikum: Der große Opern-und Musikkenner entführt an diesem Abend in die Welt der Primadonnen und der drei, vier oder fünf Tenöre.

Er berichtet von Hoppalas, bizarren Allüren und schallendem Gelächter in durchaus tragischen Momenten auf den Konzert- und Opernbühnen dieser Welt und lässt das Auditorium zwischen den Staccato-Pointen nur bisweilen kurz durchatmen.

In „Anekdoten nach Noten“ erzählt Heinz Marecek von unfreiwillig Komischem aus einer längst vergangenen Zeit und nicht zuletzt von einem Klassik-Betrieb, der sich selbst manchmal gar zu ernst nimmt.

Florian Krumpöck bringt einige der bekanntesten und virtuosesten Opernfantasien und Opernparaphrasen Franz Liszts zu Gehör, bei denen man manchmal vermeint, ein gesamtes Orchester plus Chor und Solisten zu hören.

Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.

Ermäßigungen:

10% - Ö1 Club

10% - Kulturverein Semmering

50% - Behinderung (Rollstuhlplatz über 02622 373 311 buchen)

50% - 1x Begleitperson von Behinderung

50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre