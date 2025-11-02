Günther Groissböck & Florian Krumpöck


Bösendorfer Festival Wiener Neustadt

Günther Groissböck & Florian Krumpöck

Kasematten Wiener Neustadt
5. Feb. 2026
Franz Schubert „Schwanengesang“ - Die erst postum veröffentlichte Liedersammlung „Schwanengesang“ mit Vertonungen von Texten aus der Feder von Ludwig Rellstab, Heinrich Heine und Johann Gabriel Seidl verdankt ihren Titel der Tatsache, dass es sich um Schuberts letzte große Komposition handelt, die möglicherweise tatsächlich als Zyklus, ähnlich der beiden Vorgänger „Die schöne Müllerin“ und „Winterreise“ gedacht war.

Opernsänger Günther Groissböck begeistert auf den größten Bühnen der Welt ein Millionenpublikum mit edlem Stimmklang und atemberaubender Ausdruckskraft. In den Wiener Neustädter Kasematten lotet er nun erneut nach den vorangegangenen Erfolgen die emotionale Vielfalt zwischen Gedicht und Gesang, Erzählung und Klang in Schuberts Werkkosmos aus.

Zusammen bilden die drei Zyklen das Zentrum in Schuberts Liedschaffen und werden derzeit vom Duo Groissböck und Krumpöck auch auf CD eingespielt.

Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.

Ermäßigungen:
10% - Ö1 Club
10% - Kulturverein Semmering
50% - Behinderung (Rollstuhl über 02622 373 311 buchen)
50% - 1x Begleitperson von Behinderung
50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre

Details zur Spielstätte:
Kasematten Wiener Neustadt
Bahngasse 27, A-2700 Wiener Neustadt
Im Rahmen des Festivals:
Bösendorfer Festival Wiener Neustadt

Termine: Günther Groissböck & Florian Krumpöck - Kasematten Wiener Neustadt

Februar 2026
Do. 5. Feb. 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 