Günther Groissböck & Florian Krumpöck

Opernsänger Günther Groissböck begeistert auf den größten Bühnen der Welt ein Millionenpublikum mit edlem Stimmklang und atemberaubender Ausdruckskraft. In den Wiener Neustädter Kasematten lotet er nun erneut nach den vorangegangenen Erfolgen die emotionale Vielfalt zwischen Gedicht und Gesang, Erzählung und Klang in Schuberts Werkkosmos aus.
Zusammen bilden die drei Zyklen das Zentrum in Schuberts Liedschaffen und werden derzeit vom Duo Groissböck und Krumpöck auch auf CD eingespielt.
Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.
Ermäßigungen:
10% - Ö1 Club
10% - Kulturverein Semmering
50% - Behinderung (Rollstuhl über 02622 373 311 buchen)
50% - 1x Begleitperson von Behinderung
50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre
|Februar 2026
|Do. 5. Feb. 2026
18:30 Uhr
