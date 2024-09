Günther Groissböck & Florian Krumpöck

Franz Schubert „Die schöne Müllerin“ - Fröhlichkeit, Liebe und unbändiger Lebenswille verflechten sich in Schuberts Werk mit Wehmut, Zorn, Verzagtheit und einer Todessehnsucht, die an sein zweites großes vokales Werk, die Winterreise, erinnert. Günther Groissböck, gefeiert an den bedeutendsten Opernhäusern der Welt, lotet an diesem Abend die emotionale Tiefe in Schuberts Zyklus aus, begleitet von Florian Krumpöck am Klavier.

Günther Groissböck

Forian Krumpöck, Klavier Ermäßigungen:

10% - Ö1 Club

10% - Kulturverein Semmering

50% - Behinderung (Rollstuhl über 02622 373 311 buchen)

50% - 1x Begleitperson von Behinderung

50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre