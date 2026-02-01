Florian Krumpöck - Klavier Romantik und Leidenschaft im Wiener Klang
17. Feb. 2026
Romantik und Leidenschaft im Wiener Klang - Um den neu von der Stadt Wiener Neustadt angeschafften Bösendorfer-Konzertflügel im Rahmen des ersten Solo-Klavierabends gebührend einzuweihen, hat sich Florian Krumpöck entschlossen, statt des ursprünglich angesetzten Programmes zwei Meilensteine der Klavierliteratur, die eng mit dem sprichwörtlichen „Wiener Klang“ verbunden sind, zu präsentieren:
Franz Schuberts epische letzte Klaviersonate sowie die orchestrale und monumentale 3. Klaviersonate von Johannes Brahms, der einen bedeutenden Teil seines Lebens in Wien verbrachte, sollen den Flügel in all seinen Facetten und Nuancen gebührend zum Klingen bringen.
Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.
Ermäßigungen:
10% - Ö1 Club
10% - Kulturverein Semmering
50% - Behinderung (Rollstuhlplatz über 02622 373 311 buchen)
50% - 1x Begleitperson von Behinderung
50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre
Details zur Spielstätte:
Bahngasse 27, A-2700 Wiener Neustadt
Bahngasse 27, A-2700 Wiener Neustadt
Telefon: +43 2622 373 933

