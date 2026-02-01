Florian Krumpöck - Klavier Romantik und Leidenschaft im Wiener Klang

Romantik und Leidenschaft im Wiener Klang - Um den neu von der Stadt Wiener Neustadt angeschafften Bösendorfer-Konzertflügel im Rahmen des ersten Solo-Klavierabends gebührend einzuweihen, hat sich Florian Krumpöck entschlossen, statt des ursprünglich angesetzten Programmes zwei Meilensteine der Klavierliteratur, die eng mit dem sprichwörtlichen „Wiener Klang“ verbunden sind, zu präsentieren:

Franz Schuberts epische letzte Klaviersonate sowie die orchestrale und monumentale 3. Klaviersonate von Johannes Brahms, der einen bedeutenden Teil seines Lebens in Wien verbrachte, sollen den Flügel in all seinen Facetten und Nuancen gebührend zum Klingen bringen.

Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.

Ermäßigungen:

10% - Ö1 Club

10% - Kulturverein Semmering

50% - Behinderung (Rollstuhlplatz über 02622 373 311 buchen)

50% - 1x Begleitperson von Behinderung

50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre