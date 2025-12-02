Erika Pluhar, Klaus Trabitsch & Roland Guggenbichler

Lieder vom Himmel und der Erde - Erika Pluhar ist unumstritten eine der vielseitigsten Künstlerinnen des Landes. An diesem magischen Abend entführt die charismatische Bühnenlegende gemeinsam mit ihren Wegbegleitern Klaus Trabitsch und Roland Guggenbichler mit viel Spielfreude und Lebensweisheit mitten in die wundervolle Welt ihrer Musik.

Die Zusammenarbeit mit dem Gitarristen Trabitsch hat Pluhar unter anderem bereits das Album "Lieder vom Himmel und der Erde"; sowie hunderte schöne Bühnenstunden beschert. Die Gemeinsamkeit des musikalischen Atems, die Spielfreude und die menschliche Einhelligkeit haben sich dabei ein ums andere Mal auf das Beste erwiesen. Nun bieten die beiden, vereint mit Roland Guggenbichler, einem weiteren musikalischen Lebenspartner von Pluhar, ein Programm, das sich aus dem vorhandenen Repertoire ebenso, wie aus Neuem zusammensetzt, und das altbekannte Lieder mit Stücken aus Alben der jüngeren Vergangenheit verbindet.

Für dieses einmalige Trio ist jeder Auftritt eine persönliche Bereicherung - deshalb auch die ungeschminkte Vorfreude auf diesen gemeinsamen Abend!

Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.

Ermäßigungen:

10% - Ö1 Club

10% - Kulturverein Semmering

50% - Behinderung (Rollstuhl über 02622 373 311 buchen)

50% - 1x Begleitperson von Behinderung

50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre