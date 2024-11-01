Ensemble Federrausch - #LIEBE #JENSEITS #MUSIK


Ensemble Federrausch - #LIEBE #JENSEITS #MUSIK

Kasematten Wiener Neustadt
22. Jan. 2026
Witzig und leichtfüßig behandelt das renommierte Ensemble Federrausch drei große Themen. Komponist und Autor Florian Hecher verwebt Musik, Schauspiel, Tanz und Malerei zu einem neuen Werk. Erleben Sie ernste Themen, bei denen dennoch gelacht werden kann?

Ja. Dazu neu komponierte Musik, die mal spritzig fetzig, und manchmal auch sensibel zart daherkommt? Doppelt ja. Federrausch ist Konzert und Theater. Federrausch ist neu, anders, ist, was es ist.

ENSEMBLE FEDERRAUSCH
KURT FRANZ SCHMID - Klarinette
THERESA HARTL - Fagott
OLIVER HOLZER-GILG - Horn
GABRIEL RAKOWITZ - Pauke, Schauspiel
FLORIAN HECHER - Klavier, Komposition, Buch, Schauspiel
SOFIA LIU - Violine
CORDULA SCHRÖCK - Violine
CHRISTINA THUR - Viola
STEFAN TEUFERT - Cello
ELISABETH RAKOWITZ - Kontrabass
JULIA SCHMIDT - Schauspiel, Tanz, Dramaturgie
ANDREAS STEINER - Schauspiel, Tanz, Dramaturgie
Gast: JUTTA PANZENBÖCK - Gesang

Anschließend MEET & GREET im Löwenherz!

www.federrausch.com
www.florianhecher.com

Details zur Spielstätte:
Kasematten Wiener Neustadt
Bahngasse 27, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: Ensemble Federrausch - #LIEBE #JENSEITS #MUSIK - Kasematten Wiener Neustadt

Januar 2026
Do. 22. Jan. 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 