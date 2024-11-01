Ensemble Federrausch - #LIEBE #JENSEITS #MUSIK

Ja. Dazu neu komponierte Musik, die mal spritzig fetzig, und manchmal auch sensibel zart daherkommt? Doppelt ja. Federrausch ist Konzert und Theater. Federrausch ist neu, anders, ist, was es ist.
ENSEMBLE FEDERRAUSCH
KURT FRANZ SCHMID - Klarinette
THERESA HARTL - Fagott
OLIVER HOLZER-GILG - Horn
GABRIEL RAKOWITZ - Pauke, Schauspiel
FLORIAN HECHER - Klavier, Komposition, Buch, Schauspiel
SOFIA LIU - Violine
CORDULA SCHRÖCK - Violine
CHRISTINA THUR - Viola
STEFAN TEUFERT - Cello
ELISABETH RAKOWITZ - Kontrabass
JULIA SCHMIDT - Schauspiel, Tanz, Dramaturgie
ANDREAS STEINER - Schauspiel, Tanz, Dramaturgie
Gast: JUTTA PANZENBÖCK - Gesang
Anschließend MEET & GREET im Löwenherz!
|Januar 2026
|Do. 22. Jan. 2026
19:30 Uhr
