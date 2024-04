Dear Austria - Iranische Musikerinnen und Musiker & Wahlheimat Österreich

Das Musikland Österreich ist Wahlheimat für tausende Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt, die uns mit ihren kulturell und persönlich geprägten Ausdrucksweisen beschenken und somit unsere Kultur wesentlich bereichern. Die beiden iranischen Musiker, Sängerin Golnar Shanyar und Gitarrist Mahan Mirarab haben mit ihrer Musik auf unvergleichliche Art und Weise die heimische und internationale Musiklandschaft inspiriert.

Gemeinsam mit ihren iranischen Musikerfreunden geben sie in diesem Konzert voller persönlicher Geschichten Einblicke darüber, was es für sie bedeutet, in Österreich zu leben und zu wirken.

Programm:

Kompositionen von Mahan Mirarab und Golnar Shahyar

Besetzung:

Gesang, Klavier, Kompositionen: Golnar Shahyar

Gitarren, Kompositionen: Mahan Mirarab

Percussions: Amir Wahba

Klarinette: Mona Matbou Riahi

Klarinette: Christoph Zimper

Bassklarinette: Shabnam Parvaresh

Dramaturgie: Nika Bauman

Milch & Honig Festival

Ermäßigungen:

10% - Ö1 Club

50% - Behinderung (Rollstuhl über 02622 373 311 buchen)

50% - 1x Begleitperson von Behinderung

50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre