Cornelius Obonya & Nareh Arghamanyan

»Ich bin fast nie ernst. Es lohnt sich zu selten.«
- Erich Kästner
Kästners vielseitiger Humor überdauert den Test der Zeit: Von Wortspielen und tieffliegenden Kalauern bis hin zu gemütlicher Ironie und bissigen Satiren beherrschte er ein schier unerschöpfliches Repertoire.
Kammerschauspieler Cornelius Obonya übt sich im sympathetischen Mitlachen, im herablassenden Verlachen und in der politischen Satire, deren Spitzen noch immer so aktuell sind, dass einem das Lachen manchmal beinahe im Hals stecken bleiben könnte.
Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.
Ermäßigungen:
10% - Ö1 Club
10% - Kulturverein Semmering
50% - Behinderung (Rollstuhl über 02622 373 311 buchen)
50% - 1x Begleitperson von Behinderung
50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre
|Februar 2026
|Di. 24. Feb. 2026
18:30 Uhr
