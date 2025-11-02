Cornelius Obonya & Nareh Arghamanyan

Erich Kästner "Humor ist der Regenschirm der Weisen" - Die ironischen, Witz sprühenden Texte des »unvernebelten Deutschen«, wie ihn Friedrich Dürrenmatt nannte, zeigen Erich Kästner in seiner Reinform - als scharfsinnigen Satiriker und eine der herausragenden Stimmen der Weimarer Republik.

»Ich bin fast nie ernst. Es lohnt sich zu selten.«

- Erich Kästner

Kästners vielseitiger Humor überdauert den Test der Zeit: Von Wortspielen und tieffliegenden Kalauern bis hin zu gemütlicher Ironie und bissigen Satiren beherrschte er ein schier unerschöpfliches Repertoire.

Kammerschauspieler Cornelius Obonya übt sich im sympathetischen Mitlachen, im herablassenden Verlachen und in der politischen Satire, deren Spitzen noch immer so aktuell sind, dass einem das Lachen manchmal beinahe im Hals stecken bleiben könnte.

Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.

