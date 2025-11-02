Cornelius Obonya & Nareh Arghamanyan


Bösendorfer Festival Wiener Neustadt

Cornelius Obonya & Nareh Arghamanyan

Kasematten Wiener Neustadt
24. Feb. 2026
Erich Kästner "Humor ist der Regenschirm der Weisen" - Die ironischen, Witz sprühenden Texte des »unvernebelten Deutschen«, wie ihn Friedrich Dürrenmatt nannte, zeigen Erich Kästner in seiner Reinform - als scharfsinnigen Satiriker und eine der herausragenden Stimmen der Weimarer Republik.

»Ich bin fast nie ernst. Es lohnt sich zu selten.«
- Erich Kästner

Kästners vielseitiger Humor überdauert den Test der Zeit: Von Wortspielen und tieffliegenden Kalauern bis hin zu gemütlicher Ironie und bissigen Satiren beherrschte er ein schier unerschöpfliches Repertoire.

Kammerschauspieler Cornelius Obonya übt sich im sympathetischen Mitlachen, im herablassenden Verlachen und in der politischen Satire, deren Spitzen noch immer so aktuell sind, dass einem das Lachen manchmal beinahe im Hals stecken bleiben könnte.

Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.

Ermäßigungen:
10% - Ö1 Club
10% - Kulturverein Semmering
50% - Behinderung (Rollstuhl über 02622 373 311 buchen)
50% - 1x Begleitperson von Behinderung
50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre

Details zur Spielstätte:
Kasematten Wiener Neustadt
Bahngasse 27, A-2700 Wiener Neustadt
Im Rahmen des Festivals:
Bösendorfer Festival Wiener Neustadt

Termine: Cornelius Obonya & Nareh Arghamanyan - Kasematten Wiener Neustadt

Februar 2026
Di. 24. Feb. 2026
18:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 