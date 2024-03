Beethoven as we know him (mit Die Strottern)

Nach dem musikalischen Feuerwerk „Schubert as I know him“ in der ersten Ausgabe des Festivals folgt nun die Fortsetzung dieses Konzertformats, in dem es um die Verschmelzung von klassischer Musik mit Popularmusik (im weitesten Sinn) geht. Das Hauptwerk des Abends, das Septett in Es-Dur, Op.20 von Ludwig van Beethoven, gespielt von den feinsten Musikerinnen und Musikern des Landes, verschmilzt mit den Liedern des meistgeliebten Wiener Akustik-Duos: Die Strottern!

Programm:

Ludwig van Beethoven: Septett in Es-Dur op. 20 für Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Klarinette, Fagott und Horn Besetzung:

Geige, Gesang: Klemens Lendl

Gitarre, Gesang: David Müller

‌Violine: Kristina Suklar

Viola: Benedict Mitterbauer

Violoncello: Harriet Krijgh

Kontrabass: Dominik Wagner

Klarinette: Christoph Zimper

Horn: Rob van der Laar

Fagott: Richard Galler

