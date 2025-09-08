Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull


Kammerspiele
8. Sept. 2025 bis 16. April 2026
Österreichische Erstaufführung - Wie doch das erfinderische Leben die Träume unserer Kindheit zu verwirklichen weiß. Felix ist ein wahres Sonntagskind. Ein zu Unrecht ins Bürgertum geborener Kaiser, der bereits in jungen Jahren seinen Charme und seine Wandelbarkeit für sich zu nutzen weiß.

Er mausert sich vom begnadeten Schulschwänzer zum Liftboy in einem Pariser Luxushotel, wo er schon bald zum umschwärmten Lieblingskellner aller wird. Auf dem Höhepunkt seiner zweifelhaften “Karriere" tritt er als Doppelgänger des Marquis de Venosta eine Weltreise an. Seinem unaufhörlichen Aufstieg scheint nichts im Wege zu stehen – schon gar nicht die Adeligen und Neureichen, die sich geradezu mit Genuss von ihm täuschen lassen.

Mit Felix Krull hat Thomas Mann eine lebens- und liebeshungrige Figur außerordentlicher Strahlkraft erschaffen, die die Kunst des Scheins feiert und sich dank nobler Anzüge, eloquent zur Schau getragenem Halbwissen und dem rechten Maß an krimineller Energie bis ganz nach oben schwindeln kann.

Regisseur Folke Braband, der zuletzt u. a. mit Das perfekte Geheimnis, Der Vorname und Monsieur Claude und seine Töchter ein breites Publikum begeisterte, bringt Thomas Manns Fragment gebliebenes Spätwerk nun in die Kammerspiele.

Nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann
Für die Bühne bearbeitet von Georg Schmiedleitner und Sophie Püschel

Details zur Spielstätte:
Kammerspiele
Rotenturmstraße 20, A-1010 Wien

September 2025
Mo. 8. Sept. 2025
Mo. 8. Sept. 2025
19:30 Uhr
Di. 9. Sept. 2025
Di. 9. Sept. 2025
19:30 Uhr
Mi. 10. Sept. 2025
Mi. 10. Sept. 2025
19:30 Uhr
Fr. 12. Sept. 2025
Fr. 12. Sept. 2025
19:30 Uhr
Mo. 22. Sept. 2025
Mo. 22. Sept. 2025
19:30 Uhr
Do. 25. Sept. 2025
Do. 25. Sept. 2025
19:30 Uhr
Mo. 29. Sept. 2025
Mo. 29. Sept. 2025
19:30 Uhr
Oktober 2025
Mo. 6. Okt. 2025
Mo. 6. Okt. 2025
19:30 Uhr
Di. 7. Okt. 2025
Di. 7. Okt. 2025
19:30 Uhr
Mo. 13. Okt. 2025
Mo. 13. Okt. 2025
19:30 Uhr
Di. 14. Okt. 2025
Di. 14. Okt. 2025
19:30 Uhr
Do. 16. Okt. 2025
Do. 16. Okt. 2025
19:30 Uhr
Mi. 29. Okt. 2025
Mi. 29. Okt. 2025
19:30 Uhr
November 2025
So. 2. Nov. 2025
So. 2. Nov. 2025
15:00 Uhr
Mi. 26. Nov. 2025
Mi. 26. Nov. 2025
19:30 Uhr
Dezember 2025
Mo. 1. Dez. 2025
Mo. 1. Dez. 2025
19:30 Uhr
Do. 4. Dez. 2025
Do. 4. Dez. 2025
19:30 Uhr
Di. 9. Dez. 2025
Di. 9. Dez. 2025
19:30 Uhr
Mi. 17. Dez. 2025
Mi. 17. Dez. 2025
19:30 Uhr
Do. 18. Dez. 2025
Do. 18. Dez. 2025
19:30 Uhr
Januar 2026
Sa. 10. Jan. 2026
Sa. 10. Jan. 2026
19:30 Uhr
So. 11. Jan. 2026
So. 11. Jan. 2026
15:00 Uhr
Do. 29. Jan. 2026
Do. 29. Jan. 2026
19:30 Uhr
Fr. 30. Jan. 2026
Fr. 30. Jan. 2026
19:30 Uhr
Februar 2026
Mo. 2. Feb. 2026
Mo. 2. Feb. 2026
19:30 Uhr
Di. 3. Feb. 2026
Di. 3. Feb. 2026
19:30 Uhr
Di. 10. Feb. 2026
Di. 10. Feb. 2026
19:30 Uhr
März 2026
Sa. 7. März 2026
Sa. 7. März 2026
19:30 Uhr
So. 8. März 2026
So. 8. März 2026
15:00 Uhr
April 2026
Do. 16. April 2026
Do. 16. April 2026
19:30 Uhr

