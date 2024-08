Bruckner aus dem Stegreif

Freier Eintritt! Flashmobs und Pop-up-Konzerte mit dem Stegreif Orchester tragen das Brucknerfest in die Stadt. Im Jubiläumsjahr 2024 trägt das Stegreif Orchester das Brucknerfest und die Musik seines Namensgebers am 5. und 6. September hinaus in die Stadt und hält dabei, was sein Name verspricht: Im Rahmen von Pop-up-Konzerten erklingen Auszüge aus Anton Bruckners Werken, kreativ abgewandelt und anverwandelt, mit improvisatorischen Elementen angereichert und natürlich immer aus dem Stegreif gespielt.

Auf Straßen und Plätzen in der Linzer Innenstadt, werden Bruckner und seine Musik an zwei Abenden omnipräsent sein, getreu dem Motto „200 Jahre und kein bisschen leise“. Programm

Arrangements von und Improvisationen zu Werken von

Anton Bruckner (1824–1896) Besetzung

Stegreif – The Improvising Symphony Orchestra