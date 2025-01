Wer schützt unsere Kinder?

Ein Vortrag über die Veränderungen in Familien und Schulen durch künstliche Intelligenz. Silke Müller ist Schulleiterin in Niedersachsen und Digital-Beauftragte ihres Landes. Täglich erlebt sie, welchen Gefahren Kinder und Jugendliche durch KI ausgesetzt sind. Für die meisten Eltern, Großeltern und Pädagog:innen hingegen ist künstliche Intelligenz Neuland.

Die Gefahren, die von ihr ausgehen, sind den wenigsten in vollem Ausmaßbekannt. Künstliche Intelligenz ist in aller Munde, doch kaum jemand hat eine genaue Vorstellung, wie fundamental sie unser Leben verändern wird – und welche Bedrohung gerade für Kinder von ihr ausgeht. Schulleiterin und Digital-Expertin Silke Müller warnt davor, Kinder mitkünstlichen Intelligenzen alleine zu lassen. In diesem Vortrag informiert sie, was die KI-Revolution für Bildung und Erziehung bedeutet. Und sie gibt praktischen Rat, wie Eltern ihre Kinder schützen und kompetent begleiten.