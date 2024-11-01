40 FINGERS - Die neue globale Crossover-Sensation

40 FINGERS haben nicht nur die Fans begeistert – auch weltbekannte Künstler zeigen sich beeindruckt. Stars wie Andrea Bocelli, die US-Sängerin Tori Kelly und Andy Summers von The Police haben mit dem Quartett zusammengearbeitet. Das Projekt mit Summers brachte etwa einen frischen, neuen Klang in den Police-Hit Bring on the Night (https://bit.ly/40fingerspolice).
Einer ihrer größten Erfolge: die offizielle Anerkennung durch Queen, die das Cover von „Bohemian Rhapsody“ lobten und auf ihrer offiziellen Website teilten. (https://bit.ly/40Fqueen)
|Januar 2026
|Fr. 30. Jan. 2026
20:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen