40 FINGERS - Die neue globale Crossover-Sensation

Lernen Sie 40 FINGERS kennen – das italienische Akustikgitarren-Quartett, das die Herzen der Menschen weltweit erobert hat. Mit über 350 Millionen Aufrufen in den sozialen Medien hat sich dieses außergewöhnliche Ensemble internationale Anerkennung erspielt – durch ihre originellen, vierstimmigen Gitarreninterpretationen von Rock-Klassikern, Pop-Hits sowie beliebten Film- und TV-Soundtracks.

40 FINGERS haben nicht nur die Fans begeistert – auch weltbekannte Künstler zeigen sich beeindruckt. Stars wie Andrea Bocelli, die US-Sängerin Tori Kelly und Andy Summers von The Police haben mit dem Quartett zusammengearbeitet. Das Projekt mit Summers brachte etwa einen frischen, neuen Klang in den Police-Hit Bring on the Night (https://bit.ly/40fingerspolice).

Einer ihrer größten Erfolge: die offizielle Anerkennung durch Queen, die das Cover von „Bohemian Rhapsody“ lobten und auf ihrer offiziellen Website teilten. (https://bit.ly/40Fqueen)