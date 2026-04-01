Salonkonzerte im Haydn-Haus

"Das Haydn-Haus erklingt!“ - Unter diesem Motto stehen die kammermusikalischen Salonkonzerte in Haydns ehemaligem Wohnhaus. In Kooperation mit dem Joseph Haydn Privathochschule finden an jedem letzten Freitag im Monat von April bis November abendliche Kammerkonzerte mit Ensembles, welche sich aus Studierenden zusammensetzen, statt.

Bei Schönwetter erklingt Haydns Musik und die seiner Schüler und Zeitgenossen im romantischen Innenhof.

Der kürzlich restaurierte Walter-Flügel - ein Original Instrument aus der Zeit Haydns - wird im Rahmen dieser Konzerte konzertant gespielt werden - ein einmaliger Hörgenuss im authentischen Ambiente des ehemaligen Arbeitszimmers Joseph Haydns.

Dauer: ca. 75 Minuten

Preis

Vorverkauf € 29,- (-10 % mit Museumskarte)

Teilnahme gegen Voranmeldung!