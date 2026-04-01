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Salonkonzerte im Haydn-Haus


Salonkonzerte im Haydn-Haus

Haydn-Haus Eisenstadt
24. April bis 27. Nov. 2026
"Das Haydn-Haus erklingt!“ - Unter diesem Motto stehen die kammermusikalischen Salonkonzerte in Haydns ehemaligem Wohnhaus. In Kooperation mit dem Joseph Haydn Privathochschule finden an jedem letzten Freitag im Monat von April bis November abendliche Kammerkonzerte mit Ensembles, welche sich aus Studierenden zusammensetzen, statt.

Bei Schönwetter erklingt Haydns Musik und die seiner Schüler und Zeitgenossen im romantischen Innenhof.

Der kürzlich restaurierte Walter-Flügel - ein Original Instrument aus der Zeit Haydns - wird im Rahmen dieser Konzerte konzertant gespielt werden - ein einmaliger Hörgenuss im authentischen Ambiente des ehemaligen Arbeitszimmers Joseph Haydns.

Dauer: ca. 75 Minuten

Preis
Vorverkauf € 29,- (-10 % mit Museumskarte)

Teilnahme gegen Voranmeldung!

Details zur Spielstätte:
Haydn-Haus Eisenstadt
Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt

Termine: Salonkonzerte im Haydn-Haus - Haydn-Haus Eisenstadt

April 2026
Fr. 24. April 2026
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mai 2026
Fr. 29. Mai 2026
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Juni 2026
Fr. 26. Juni 2026
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Juli 2026
Fr. 31. Juli 2026
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August 2026
Fr. 28. Aug. 2026
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September 2026
Fr. 25. Sept. 2026
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Oktober 2026
Fr. 30. Okt. 2026
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November 2026
Fr. 27. Nov. 2026
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 