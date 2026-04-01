Salonkonzerte im Haydn-Haus
24. April bis 27. Nov. 2026
"Das Haydn-Haus erklingt!“ - Unter diesem Motto stehen die kammermusikalischen Salonkonzerte in Haydns ehemaligem Wohnhaus. In Kooperation mit dem Joseph Haydn Privathochschule finden an jedem letzten Freitag im Monat von April bis November abendliche Kammerkonzerte mit Ensembles, welche sich aus Studierenden zusammensetzen, statt.
Bei Schönwetter erklingt Haydns Musik und die seiner Schüler und Zeitgenossen im romantischen Innenhof.
Der kürzlich restaurierte Walter-Flügel - ein Original Instrument aus der Zeit Haydns - wird im Rahmen dieser Konzerte konzertant gespielt werden - ein einmaliger Hörgenuss im authentischen Ambiente des ehemaligen Arbeitszimmers Joseph Haydns.
Dauer: ca. 75 Minuten
Preis
Vorverkauf € 29,- (-10 % mit Museumskarte)
Teilnahme gegen Voranmeldung!
Details zur Spielstätte:
Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
Adresse: Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
Telefon: +43 2682 719-6000
Fax: +43 2682 719-6051
Geodaten: 47.8517, 16.5257
Termine: Salonkonzerte im Haydn-Haus - Haydn-Haus Eisenstadt
|April 2026
|Fr. 24. April 2026
19:00 Uhr
Haydn-Haus Eisenstadt, Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/haydn-haus-eisenstadt/programm/salonkonzerte-im-haydn-haus#2026-04-24
Salonkonzerte im Haydn-Haus (24.04.2026)
2026-04-24T19:00:00+02:[email protected]
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|Mai 2026
|Fr. 29. Mai 2026
19:00 Uhr
Haydn-Haus Eisenstadt, Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/haydn-haus-eisenstadt/programm/salonkonzerte-im-haydn-haus#2026-05-29
Salonkonzerte im Haydn-Haus (29.05.2026)
2026-05-29T19:00:00+02:[email protected]
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|Juni 2026
|Fr. 26. Juni 2026
19:00 Uhr
Haydn-Haus Eisenstadt, Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/haydn-haus-eisenstadt/programm/salonkonzerte-im-haydn-haus#2026-06-26
Salonkonzerte im Haydn-Haus (26.06.2026)
2026-06-26T19:00:00+02:[email protected]
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|Juli 2026
|Fr. 31. Juli 2026
19:00 Uhr
Haydn-Haus Eisenstadt, Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/haydn-haus-eisenstadt/programm/salonkonzerte-im-haydn-haus#2026-07-31
Salonkonzerte im Haydn-Haus (31.07.2026)
2026-07-31T19:00:00+02:[email protected]
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|August 2026
|Fr. 28. Aug. 2026
19:00 Uhr
Haydn-Haus Eisenstadt, Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/haydn-haus-eisenstadt/programm/salonkonzerte-im-haydn-haus#2026-08-28
Salonkonzerte im Haydn-Haus (28.08.2026)
2026-08-28T19:00:00+02:[email protected]
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|September 2026
|Fr. 25. Sept. 2026
19:00 Uhr
Haydn-Haus Eisenstadt, Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/haydn-haus-eisenstadt/programm/salonkonzerte-im-haydn-haus#2026-09-25
Salonkonzerte im Haydn-Haus (25.09.2026)
2026-09-25T19:00:00+02:[email protected]
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|Oktober 2026
|Fr. 30. Okt. 2026
19:00 Uhr
Haydn-Haus Eisenstadt, Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/haydn-haus-eisenstadt/programm/salonkonzerte-im-haydn-haus#2026-10-30
Salonkonzerte im Haydn-Haus (30.10.2026)
2026-10-30T19:00:00+01:[email protected]
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|November 2026
|Fr. 27. Nov. 2026
19:00 Uhr
Haydn-Haus Eisenstadt, Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/haydn-haus-eisenstadt/programm/salonkonzerte-im-haydn-haus#2026-11-27
Salonkonzerte im Haydn-Haus (27.11.2026)
2026-11-27T19:00:00+01:[email protected]
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