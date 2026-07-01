A Haydn-Gaudi in den Sommerferien


A Haydn-Gaudi in den Sommerferien

Haydn-Haus Eisenstadt
10. Juli bis 27. Aug. 2026
Spannende Geschichten aus der Barockzeit - Kinder lernen die Familie Haydn kennen und staunen über die Geschichten vom barocken Leben in Eisenstadt. Wie hat Meister Haydn gelebt? Wo hat er geschlafen und komponiert?

Lustig wird’s, wenn die Kinder selber ein paar Takte auf der Geige spielen und ein wunderschönes Baryton-Musikstück erklingen lassen dürfen. Zum Schluss basteln alle Teilneher:innen noch ein tolles Glitzer-Klavier zum Mitnehmen!

Dauer: ca. 90 Minuten
Altersempfehlung: 6 - 10 Jahre

Preis
€ 10,- pro Person

Teilnahme gegen Voranmeldung!

Details zur Spielstätte:
Haydn-Haus Eisenstadt
Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt

Termine: A Haydn-Gaudi in den Sommerferien - Haydn-Haus Eisenstadt

Juli 2026
Fr. 17. Juli 2026
10:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 24. Juli 2026
10:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
August 2026
Do. 6. Aug. 2026
10:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 13. Aug. 2026
10:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 20. Aug. 2026
10:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 27. Aug. 2026
10:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 