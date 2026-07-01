A Haydn-Gaudi in den Sommerferien
10. Juli bis 27. Aug. 2026
Spannende Geschichten aus der Barockzeit - Kinder lernen die Familie Haydn kennen und staunen über die Geschichten vom barocken Leben in Eisenstadt. Wie hat Meister Haydn gelebt? Wo hat er geschlafen und komponiert?
Lustig wird’s, wenn die Kinder selber ein paar Takte auf der Geige spielen und ein wunderschönes Baryton-Musikstück erklingen lassen dürfen. Zum Schluss basteln alle Teilneher:innen noch ein tolles Glitzer-Klavier zum Mitnehmen!
Dauer: ca. 90 Minuten
Altersempfehlung: 6 - 10 Jahre
Preis
€ 10,- pro Person
Teilnahme gegen Voranmeldung!
Details zur Spielstätte:
Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
Adresse: Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
Telefon: +43 2682 719-6000
Fax: +43 2682 719-6051
Geodaten: 47.8517, 16.5257
Termine: A Haydn-Gaudi in den Sommerferien - Haydn-Haus Eisenstadt
|Juli 2026
|Fr. 17. Juli 2026
10:30 Uhr
Haydn-Haus Eisenstadt, Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/haydn-haus-eisenstadt/programm/a-haydn-gaudi-in-den-sommerferien-0#2026-07-17
A Haydn-Gaudi in den Sommerferien (17.07.2026)
2026-07-17T10:30:00+02:[email protected]
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|Fr. 24. Juli 2026
10:30 Uhr
Haydn-Haus Eisenstadt, Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/haydn-haus-eisenstadt/programm/a-haydn-gaudi-in-den-sommerferien-0#2026-07-24
A Haydn-Gaudi in den Sommerferien (24.07.2026)
2026-07-24T10:30:00+02:[email protected]
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|August 2026
|Do. 6. Aug. 2026
10:30 Uhr
Haydn-Haus Eisenstadt, Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/haydn-haus-eisenstadt/programm/a-haydn-gaudi-in-den-sommerferien-0#2026-08-06
A Haydn-Gaudi in den Sommerferien (06.08.2026)
2026-08-06T10:30:00+02:[email protected]
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|Do. 13. Aug. 2026
10:30 Uhr
Haydn-Haus Eisenstadt, Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/haydn-haus-eisenstadt/programm/a-haydn-gaudi-in-den-sommerferien-0#2026-08-13
A Haydn-Gaudi in den Sommerferien (13.08.2026)
2026-08-13T10:30:00+02:[email protected]
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|Do. 20. Aug. 2026
10:30 Uhr
Haydn-Haus Eisenstadt, Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/haydn-haus-eisenstadt/programm/a-haydn-gaudi-in-den-sommerferien-0#2026-08-20
A Haydn-Gaudi in den Sommerferien (20.08.2026)
2026-08-20T10:30:00+02:[email protected]
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|Do. 27. Aug. 2026
10:30 Uhr
Haydn-Haus Eisenstadt, Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
https://kultur.net/haydn-haus-eisenstadt/programm/a-haydn-gaudi-in-den-sommerferien-0#2026-08-27
A Haydn-Gaudi in den Sommerferien (27.08.2026)
2026-08-27T10:30:00+02:[email protected]
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