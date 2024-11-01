O Du Fröhliche!

Ein Weihnachtskonzert für die ganze Familie - Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Wenn der Kinderchor des TLT und das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck zu einem festlichen Weihnachtskonzert einladen, kommt garantiert Weihnachtsstimmung auf.