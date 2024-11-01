O Du Fröhliche!
Für diese Veranstaltung sind keine Termine vorhanden.
Ein Weihnachtskonzert für die ganze Familie - Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Wenn der Kinderchor des TLT und das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck zu einem festlichen Weihnachtskonzert einladen, kommt garantiert Weihnachtsstimmung auf.
Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit besinnlicher Musik, klassischen Weihnachtsliedern und einem festlich gestimmten Kinderchor. Der Chefdirigent des Musiktheaters, Gerrit Prießnitz, übernimmt die musikalische Leitung und führt Sie durch das Programm des Familienkonzerts. Freuen Sie sich mit uns gemeinsam auf das schöne Fest!
Details zur Spielstätte:
Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck
Adresse: Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck
Telefon: +43 512 52074
Fax:
Geodaten: ,
Veranstaltungsvorschau: O Du Fröhliche! - Haus der Musik InnsbruckKeine aktuellen Termine vorhanden!