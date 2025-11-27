Meine geniale Freundin Teil 3

Österreichische Erstaufführung - Folge 3 im [K2]: Die Geschichte der außergewöhnlichen Freundschaft zwischen Lila und Elena geht in die dritte Runde und schließt damit den ersten Band der Tetralogie ab.

In der Fortsetzung der neapolitanischen Saga wachsen die beiden Freundinnen zu jungen Frauen heran und beginnen, ihre eigenen Wege im Leben zu gehen, was auch für ihre Freundschaft neue Herausforderungen mit sich bringt. Die Tumulte zwischen den Familien im Rione türmen sich und während Lila mit Liebeserklärungen und familiären Problemen kämpft, öffnen sich für Elena unerwartet neue Türen.

Die TLT-Theaterserie nach dem Roman von Elena Ferrante, aus dem Italienischen von Karin Krieger

Empfohlen Ab 12 Jahren