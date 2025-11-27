Meine geniale Freundin Teil 3


Meine geniale Freundin Teil 3

Haus der Musik Innsbruck
23. Nov. bis 21. Dez. 2025
Österreichische Erstaufführung - Folge 3 im [K2]: Die Geschichte der außergewöhnlichen Freundschaft zwischen Lila und Elena geht in die dritte Runde und schließt damit den ersten Band der Tetralogie ab.

In der Fortsetzung der neapolitanischen Saga wachsen die beiden Freundinnen zu jungen Frauen heran und beginnen, ihre eigenen Wege im Leben zu gehen, was auch für ihre Freundschaft neue Herausforderungen mit sich bringt. Die Tumulte zwischen den Familien im Rione türmen sich und während Lila mit Liebeserklärungen und familiären Problemen kämpft, öffnen sich für Elena unerwartet neue Türen.

Die TLT-Theaterserie nach dem Roman von Elena Ferrante, aus dem Italienischen von Karin Krieger

Empfohlen Ab 12 Jahren

Details zur Spielstätte:
Haus der Musik Innsbruck
Universitätsstraße 1, A-6020 Innsbruck

November 2025
Do. 27. Nov. 2025
Do. 27. Nov. 2025
20:30 Uhr
Sa. 29. Nov. 2025
Sa. 29. Nov. 2025
20:30 Uhr
Dezember 2025
Do. 4. Dez. 2025
Do. 4. Dez. 2025
20:30 Uhr
Fr. 5. Dez. 2025
Fr. 5. Dez. 2025
20:30 Uhr
Sa. 6. Dez. 2025
Sa. 6. Dez. 2025
20:30 Uhr
So. 7. Dez. 2025
So. 7. Dez. 2025
20:30 Uhr
Fr. 12. Dez. 2025
Fr. 12. Dez. 2025
20:30 Uhr
Sa. 13. Dez. 2025
Sa. 13. Dez. 2025
20:30 Uhr
Mi. 17. Dez. 2025
Mi. 17. Dez. 2025
20:30 Uhr
Do. 18. Dez. 2025
Do. 18. Dez. 2025
20:30 Uhr
Sa. 20. Dez. 2025
Sa. 20. Dez. 2025
20:30 Uhr
So. 21. Dez. 2025
So. 21. Dez. 2025
20:30 Uhr
 