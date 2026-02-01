Roland Düringer - Regenerationsabend 3.0
27. Feb. 2026
Roland Düringers REGENERATIONSABEND – die hohe Kunst des Geschichtenerzählens – geht in die dritte Runde. Neue Geschichten aus seinem abwechslungsreichen Leben, erzählt in gewohnter Manier.
Unvorbereitet, aber tiefenentspannt. Dankbar für jede Zwischenfrage aus dem Publikum und wie immer kein Blatt vor dem Mund. Ein Kleinkunstabend in einfacher Sprache, und wer trotzdem nicht alles versteht, hebt wie immer einfach die Hand.
Details zur Spielstätte:
Palmstraße 4, A-5280 Braunau
Telefon: +43 7722 65692
Fax: +43 7722 66631
Geodaten: 48.2587, 13.0363
