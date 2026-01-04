Peter Pan - Fliege deinen Traum!

Gugg Eigenproduktion - ein Musiktheater von Kindern, für Kinder! „Die zweite rechts und dann immer geradeaus bis zum Morgen!“ - Wer hat noch nicht von Peter Pan gehört, dem Jungen der nie erwachsen wird? Das Gugg und seine Besucher:innen machen sich auf zur zauberhaften Insel Nimmerland, bestehen mit Peter, Tinkerbell und den verlorenen Kindern spannende Abenteuer, treffen auf Tigerlilly, auf grimmige Piraten und auf den berüchtigten Kapitän Hook.

Werden die Freunde dem listigen Kapitän entkommen? Werden Wendy und Michael für immer in Nimmerland bleiben? Und warum will Peter Pan eigentlich nicht erwachsen werden?

Nach James M. Barrie

Buch von Christian Berg und Melanie Herzig, Musik von Konstantin Wecker

Für Kinder und Erwachsene ab 6 Jahre, Dauer: ca. 80 Minuten

Verlag: Felix Bloch Erben VERLAG GmbH