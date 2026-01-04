Peter Pan - Fliege deinen Traum!

Werden die Freunde dem listigen Kapitän entkommen? Werden Wendy und Michael für immer in Nimmerland bleiben? Und warum will Peter Pan eigentlich nicht erwachsen werden?
Nach James M. Barrie
Buch von Christian Berg und Melanie Herzig, Musik von Konstantin Wecker
Für Kinder und Erwachsene ab 6 Jahre, Dauer: ca. 80 Minuten
Verlag: Felix Bloch Erben VERLAG GmbH
|Januar 2026
|So. 4. Jan. 2026
15:00 Uhr
|Sa. 10. Jan. 2026
15:00 Uhr
|So. 11. Jan. 2026
15:00 Uhr
