Lucy Van Kuhl & Die Es-Chord-Band - Auf den zweiten Blick


Gugg Kulturhaus - Stadt Braunau
10. Okt. 2025
Verliebt auf den zweiten Blick. Begeistert auf den zweiten Blick. Mitfühlend auf den zweiten Blick. Enttäuscht auf den zweiten Blick. Viele Menschen, Momente und Emotionen nehmen wir beim ersten Mal nicht richtig wahr.

Lucy van Kuhl besingt und kommentiert in ihrem neuen Programm „Auf den zweiten Blick“ empathisch die Liebe, das Alter, Menschen, die in unserer Gesellschaft kaum wahrgenommen werden, Menschen, die (leider) viel zu sehr wahrgenommen werden, Situationen, die man sich eingebrockt hat und aus denen man schlecht wieder rauskommt. Und sie stellt sich die Frage „Wann hab ich zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht?“, denn es lohnt sich auch ein zweiter, dritter, sechster Blick auf unsere Lebensroutine.

Der erste Blick ist der intuitive, der zweite Blick kann der besondere sein.

Details zur Spielstätte:
Palmstraße 4, A-5280 Braunau

Oktober 2025
Fr. 10. Okt. 2025
