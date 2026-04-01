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KERNÖLAMAZONEN - 20 Jahre Liebe und Kernöl!


KERNÖLAMAZONEN - 20 Jahre Liebe und Kernöl!

Gugg Kulturhaus - Stadt Braunau
30. April 2026
20 Jahre! So lange gibt es bereits die Kernölamazonen. Da sie sich aber so fühlen, als wären sie gerade einmal selbst so alt geworden, beschließen die beiden, wie auch schon bei ihrem ersten Programm, ihr rotes Köfferchen zu packen und ihre Liederliebesreise von damals zu wiederholen.

Schnell stellen sie fest, dass zwanzig Jahre nicht spurlos an ihnen vorübergegangen sind und dass sich, nicht nur in der Liebeswelt, vieles um sie herum verändert hat.

Nur ihr Piano Sklave ist immer noch der Alte.

Aber: Darf er überhaupt noch so genannt werden? Finden die beiden adäquate männliche Leckerlis und was bleibt vom alten Glanz der „Sexbomb“?

Auf der musikalischen Reise durch die Welt finden die beiden genau das heraus. Frech, berührend und bissig, aber immer treffsicher und charmant.

Details zur Spielstätte:
Gugg Kulturhaus - Stadt Braunau
Palmstraße 4, A-5280 Braunau

Termine: KERNÖLAMAZONEN - 20 Jahre Liebe und Kernöl! - Gugg Kulturhaus - Stadt Braunau

April 2026
Do. 30. April 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 