Kassandra 4 D

Schauspielerin RITA LUKSCH und Musiker GEORG O. LUKSCH, die zuletzt mit DER KLEINE PRINZ das Publikum im Gugg begeistert haben, entführen auf eine musikalische Reise in die unbekannten Weiten des Kosmos.

Kassandra - Prinzessin von Troja, Seherin, Priesterin des Apollon - prophezeit den Untergang ihres Volkes, doch niemand glaubt ihr – bis es zu spät ist.

Der klassische Stoff bietet Autorin und Schauspielerin RITA LUKSCH genug Angriffsfläche, um ein weltumspannendes Werk zu den brennendsten Themen unserer Zeit zu schaffen: Klimawandel, Artensterben, Krieg und Unterdrückung.

Wie in Troja ist das Problem die Blindheit der Mächtigen. Es ist höchste Zeit, dass sehende Frauen ihren Platz an den Hebeln der Welt einnehmen, denn die Grundfrage lautet: Wie kommen wir zu einem guten Leben für alle?

Rita Luksch lässt Texte lebendig werden, schlüpft in die Rolle der mythologischen Titelheldin und switcht mühelos über rund viereinhalb Jahrtausende.

Der Multiinstrumentalist und Grammy-Gewinner GEORG O. LUKSCH verändert unseren Erlebnishorizont und macht ungeahnte Weiten emotional greifbar.

Die faszinierenden Visuals von ERICH HEYDUCK öffnen dazu neue Bildwelten und lassen die Gedanken entschweben.

KASSANDRA 4D überwindet Raum und Zeit, verbindet die Zukunft mit der Gegenwart.

Rita Luksch Text & Schauspiel

Georg O. Luksch Musik

Erich Heyduck visueller Background