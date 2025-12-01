BEquadrat - Punschlos glücklich!

BErnhard kann sie JETZT schon nicht mehr hören, sucht vergeblich nach einem Ausgang zwischen den Standln und friert sich in der Kälte sämtliche Körperteile ab.
Ob die beiden stimmgewaltigen Multi-Talente ihre zu dieser Jahreszeit etwas steifen Finger in gewohnter Weise über die Klaviertasten flitzen lassen und einen gemeinsamen Nenner finden können?
Ist 'Weihnochtn daham' die Lösung?
Preis: ab 23 €
|Dezember 2025
|Fr. 19. Dez. 2025
20:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen