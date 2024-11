teatro on tour: Die Weihnachtsgeschichte

Die freie Theatergruppe teatro, rund um den Intendanten Norberto Bertassi, haucht in einer mitreißenden Musicalfassung für die ganze Familie dem verbitterten Ebenezer Scrooge und vielen anderen bekannten Figuren des Weihnachtsklassikers Leben ein. Lassen Sie sich mit ihren Kindern in die märchenhafte Welt von Mister Scrooge entführen und erleben Sie, wie man ein fast schon gelebtes Leben ganz neu erfinden kann.

Heuer das neunte Jahr mit einer Gala Vorstellung am 19. Dezember (die hundertste Vorstellung) in der Stadtgalerie Mödling. Am 1. Dezember erstmalig auch im Globe Wien.

Intendanz und Musik Norberto Bertassi

Musikalische Arrangements und musikalische Leitung Walter Lochmann

Buch und Regie Norbert Holoubek

Choreografie Rita Sereinig