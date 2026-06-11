Martin Gasselsberger & Klaus Dickbauer - Bruckner improvisiert


Brucknerfest Linz

Martin Gasselsberger & Klaus Dickbauer - Bruckner improvisiert

Galerie Brunnhofer
29. Sept. 2026
Der Jazzpianist Martin Gasselsberger überlässt die Dinge gern dem Zufall: Scheinbar aus dem Nichts erschafft der glänzende Improvisator komplexe Klangwelten. Damit steht er in der Tradition Anton Bruckners, der selbst höchst versiert und fantasievoll an der Orgel improvisierte, ein Grund, weshalb von ihm kaum Kompositionen für das Instrument erhalten sind.

Gemeinsam mit Klaus Dickbauer tritt Gasselsberger nun in Dialog mit dem oberösterreichischen Symphoniker: Aus vertrauten und unbekannten Themen, Rhythmen und Motiven aus dessen Werken entspinnt sich so eine neue Klangerzählung – Ausgang ungewiss! Wobei die musikalische Entdeckungsreise von Gasselsberger und Dickbauer womöglich zur Erkenntnis führen könnte, dass zeitgenössischer Jazz und spätromantische Symphonik gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wie man annehmen würde. Im besonderen Ambiente der Brunnhofer Galerie wird der Abend zum Erlebnis: in intimer Atmosphäre, nah an den Musikern, umgeben von zeitgenössischer Kunst.

Besetzung
Klaus Dickbauer | Saxofon
Martin Gasselsberger | Klavier

Konzerteinführung
Für Konzertbesucher:innen findet um 18:45 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung in der Brunnhofer Galerie statt.

Details zur Spielstätte:
Galerie Brunnhofer
Hafenstraße 33, A-4020 Linz
Im Rahmen des Festivals:
Brucknerfest Linz

Termine: Martin Gasselsberger & Klaus Dickbauer - Bruckner improvisiert - Galerie Brunnhofer

September 2026
Di. 29. Sept. 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 