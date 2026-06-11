Martin Gasselsberger & Klaus Dickbauer - Bruckner improvisiert

Gemeinsam mit Klaus Dickbauer tritt Gasselsberger nun in Dialog mit dem oberösterreichischen Symphoniker: Aus vertrauten und unbekannten Themen, Rhythmen und Motiven aus dessen Werken entspinnt sich so eine neue Klangerzählung – Ausgang ungewiss! Wobei die musikalische Entdeckungsreise von Gasselsberger und Dickbauer womöglich zur Erkenntnis führen könnte, dass zeitgenössischer Jazz und spätromantische Symphonik gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wie man annehmen würde. Im besonderen Ambiente der Brunnhofer Galerie wird der Abend zum Erlebnis: in intimer Atmosphäre, nah an den Musikern, umgeben von zeitgenössischer Kunst.
Besetzung
Klaus Dickbauer | Saxofon
Martin Gasselsberger | Klavier
Konzerteinführung
Für Konzertbesucher:innen findet um 18:45 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung in der Brunnhofer Galerie statt.
|September 2026
|Di. 29. Sept. 2026
19:30 Uhr
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