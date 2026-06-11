Martin Gasselsberger & Klaus Dickbauer - Bruckner improvisiert

Der Jazzpianist Martin Gasselsberger überlässt die Dinge gern dem Zufall: Scheinbar aus dem Nichts erschafft der glänzende Improvisator komplexe Klangwelten. Damit steht er in der Tradition Anton Bruckners, der selbst höchst versiert und fantasievoll an der Orgel improvisierte, ein Grund, weshalb von ihm kaum Kompositionen für das Instrument erhalten sind.

Gemeinsam mit Klaus Dickbauer tritt Gasselsberger nun in Dialog mit dem oberösterreichischen Symphoniker: Aus vertrauten und unbekannten Themen, Rhythmen und Motiven aus dessen Werken entspinnt sich so eine neue Klangerzählung – Ausgang ungewiss! Wobei die musikalische Entdeckungsreise von Gasselsberger und Dickbauer womöglich zur Erkenntnis führen könnte, dass zeitgenössischer Jazz und spätromantische Symphonik gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wie man annehmen würde. Im besonderen Ambiente der Brunnhofer Galerie wird der Abend zum Erlebnis: in intimer Atmosphäre, nah an den Musikern, umgeben von zeitgenössischer Kunst.

Besetzung

Klaus Dickbauer | Saxofon

Martin Gasselsberger | Klavier

Konzerteinführung

Für Konzertbesucher:innen findet um 18:45 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung in der Brunnhofer Galerie statt.