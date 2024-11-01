In der Galerie - Antons Kidsclub 6+

Aus dem Moment erschaffene Jazzklänge werden beim Zusammentreffen mit den beiden Musikern Martin Gasselsberger und Klaus Dickbauer zu hören sein, die Musik von Anton Bruckner – der selbst ein großer Improvisator an der Orgel war – in einer ›neuen‹ Version für Klavier und Saxofon präsentieren werden.
Da der Kidsclub ausschließlich für Kids ab 6 Jahren ist, können Begleitpersonen die Kinder um 16:00 Uhr direkt zur Galerie bringen und dort um 17:30 Uhr wieder abholen. Kidsclub-Leiterin und Musikpädagogin Katharina Eckerstorfer erkundet die spannenden Themenfelder gemeinsam mit den Kindern auf spielerische und interaktive Weise.
Besetzung
Klaus Dickbauer | Saxofon
Martin Gasselsberger | Klavier
Katharina Eckerstorfer | Leitung
|September 2026
|Di. 29. Sept. 2026
16:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen