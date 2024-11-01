In der Galerie - Antons Kidsclub 6+


Brucknerfest Linz

In der Galerie - Antons Kidsclub 6+

Galerie Brunnhofer
29. Sept. 2026
Kunst, Jazz und Bruckner – drei große Begriffe, die allesamt im ersten Kidsclub nach den Sommerferien einen Platz finden werden. Treffpunkt ist die Brunnhofer Galerie, wo Elisabeth und Stefan Brunnhofer die Kidsclub-Mitglieder in die Welt der zeitgenössischen Kunst eintauchen lassen.

Aus dem Moment erschaffene Jazzklänge werden beim Zusammentreffen mit den beiden Musikern Martin Gasselsberger und Klaus Dickbauer zu hören sein, die Musik von Anton Bruckner – der selbst ein großer Improvisator an der Orgel war – in einer ›neuen‹ Version für Klavier und Saxofon präsentieren werden.

Da der Kidsclub ausschließlich für Kids ab 6 Jahren ist, können Begleitpersonen die Kinder um 16:00 Uhr direkt zur Galerie bringen und dort um 17:30 Uhr wieder abholen. Kidsclub-Leiterin und Musikpädagogin Katharina Eckerstorfer erkundet die spannenden Themenfelder gemeinsam mit den Kindern auf spielerische und interaktive Weise.

Besetzung
Klaus Dickbauer | Saxofon
Martin Gasselsberger | Klavier
Katharina Eckerstorfer | Leitung

Details zur Spielstätte:
Galerie Brunnhofer
Hafenstraße 33, A-4020 Linz
Im Rahmen des Festivals:
Brucknerfest Linz

Termine: In der Galerie - Antons Kidsclub 6+ - Galerie Brunnhofer

September 2026
Di. 29. Sept. 2026
16:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 