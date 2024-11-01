In der Galerie - Antons Kidsclub 6+

Kunst, Jazz und Bruckner – drei große Begriffe, die allesamt im ersten Kidsclub nach den Sommerferien einen Platz finden werden. Treffpunkt ist die Brunnhofer Galerie, wo Elisabeth und Stefan Brunnhofer die Kidsclub-Mitglieder in die Welt der zeitgenössischen Kunst eintauchen lassen.

Aus dem Moment erschaffene Jazzklänge werden beim Zusammentreffen mit den beiden Musikern Martin Gasselsberger und Klaus Dickbauer zu hören sein, die Musik von Anton Bruckner – der selbst ein großer Improvisator an der Orgel war – in einer ›neuen‹ Version für Klavier und Saxofon präsentieren werden.

Da der Kidsclub ausschließlich für Kids ab 6 Jahren ist, können Begleitpersonen die Kinder um 16:00 Uhr direkt zur Galerie bringen und dort um 17:30 Uhr wieder abholen. Kidsclub-Leiterin und Musikpädagogin Katharina Eckerstorfer erkundet die spannenden Themenfelder gemeinsam mit den Kindern auf spielerische und interaktive Weise.

Besetzung

Klaus Dickbauer | Saxofon

Martin Gasselsberger | Klavier

Katharina Eckerstorfer | Leitung