Wo die Ritter wohnen in den Semesterferien

Friedensburg Schlaining
10. bis 15. Feb. 2026
Führung durch die Ausstellung "Burggeschichten" und auf den Turm - Lassen sie sich mit ihren Kindern von den Geschichten und Geheimnissen der mächtigen Burg Schlaining ins Mittelalter versetzen. Erfahren sie viel Wissenswertes über das Leben der Ritter und Burgherren im 15. Jahrhundert und gehen sie auf eine Entdeckungsreise durch die uralte Festung.

Kommen sie vorbei, denn ein tolles Abenteuer wartet auf sie.

Zusatzinformation: Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk empfohlen! Der Turm ist nicht barrierefrei, max. 14 Personen pro Tour möglich.

Führungsdauer: ca. 90 Minuten
Altersempfehlung: 6 - 10 Jahre

Preis
€ 6,50

Teilnahme gegen Voranmeldung!

Details zur Spielstätte:
Friedensburg Schlaining
Rochusplatz 1, A-7461 Stadtschlaining

Termine: Wo die Ritter wohnen in den Semesterferien - Friedensburg Schlaining

Februar 2026
Do. 12. Feb. 2026
Do. 12. Feb. 2026
10:00 Uhr
Fr. 13. Feb. 2026
Fr. 13. Feb. 2026
14:00 Uhr
So. 15. Feb. 2026
So. 15. Feb. 2026
14:00 Uhr
 