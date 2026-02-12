Wo die Ritter wohnen in den Semesterferien

Führung durch die Ausstellung "Burggeschichten" und auf den Turm - Lassen sie sich mit ihren Kindern von den Geschichten und Geheimnissen der mächtigen Burg Schlaining ins Mittelalter versetzen. Erfahren sie viel Wissenswertes über das Leben der Ritter und Burgherren im 15. Jahrhundert und gehen sie auf eine Entdeckungsreise durch die uralte Festung.