Wo die Ritter wohnen in den Semesterferien

Kommen sie vorbei, denn ein tolles Abenteuer wartet auf sie.
Zusatzinformation: Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk empfohlen! Der Turm ist nicht barrierefrei, max. 14 Personen pro Tour möglich.
Führungsdauer: ca. 90 Minuten
Altersempfehlung: 6 - 10 Jahre
Preis
€ 6,50
Teilnahme gegen Voranmeldung!
|Februar 2026
|Do. 12. Feb. 2026
10:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Fr. 13. Feb. 2026
14:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|So. 15. Feb. 2026
14:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen