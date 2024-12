Lesung & Signierstunde mit Thomas Brezina

Thomas Brezina liest aus seinem Buch "Die Weihnachtsgeschichte in Reimen". Die Weihnachtsgeschichte, die Jahr für Jahr Millionen von Menschen lesen und hören, kann man nicht neu erfinden. Thomas Brezina beleuchtet sie von verschiedenen Blickwinkeln, gibt Antwort auf manche Frage, die sich viele dazu stellen und schildert, was vor 2000 Jahren in Bethlehem geschah, auf berührende Art und Weise in Wort und Bild.