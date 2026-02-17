DIS:Connected - Eine Ausstellung der HLP Oberwart


Friedensburg Schlaining
29. Jan. bis 29. März 2026
Die Schülerinnen und Schüler des zweiten Jahrganges der Höheren Lehranstalt für Produktmanagement und Präsentation setzen sich in ihren Arbeiten eindrucksvoll mit dem Thema Solidarität auseinander – aus drei zentralen Blickwinkeln:

Krieg erleben – Frieden wünschen
Dieser Ausstellungsbereich widmet sich dem Erleben von Krieg und dem Wunsch nach Frieden. Auch wenn Krieg nicht von allen unmittelbar erfahren wird, ist er durch mediale Berichterstattung dauerhaft präsent und prägt gesellschaftliche Wahrnehmungen. Frieden hingegen ist ein grundlegendes Bedürfnis, bleibt jedoch für viele Menschen unerreichbar. Die gezeigten Arbeiten thematisieren diesen Gegensatz und verweisen auf den Wert von Frieden als fragile, schützenswerte Errungenschaft.
Ergänzt werden die Fotografien in diesem Ausstellungsbereich durch kurze Audio-Interviews, die das Thema aus gesellschaftlicher und politischer Perspektive beleuchten. Diese Stimmen verleihen der Ausstellung zusätzliche Tiefe und bilden zugleich die inhaltliche Grundlage für die Entwicklung der Fotoserien. So entsteht ein Zusammenspiel aus Bild und Gespräch, das zum Zuhören, Nachdenken und Weiterdenken einlädt.

Identität & Vielfalt
Wer bin ich – und wer darf ich sein? Identität entsteht nicht im Stillstand. Sie formt sich im Spannungsfeld zwischen Erwartungen, Vergleichen, Zugehörigkeit und Abgrenzung. In einer Welt voller Bilder, Rollen und Zuschreibungen ist es oft schwierig, sich selbst treu zu bleiben und dennoch Teil eines Ganzen zu sein. Die Ausstellung bietet Einblicke in unterschiedliche Zugänge zu Identität und Vielfalt – über Mode und Körper, digitale und analoge Welten, Hobbys, Mut, Gegensätze und innere Prozesse. Trotz der verschiedenen Perspektiven verbindet alle Beiträge die Suche nach Echtheit, Selbstbestimmung und Sichtbarkeit.

Gemeinschaft & Zusammenhalt
Zwei einfache Wörter – und doch in unserer Gesellschaft so tief vergraben, dass man sie kaum zu fassen bekommt. Sie liegen verborgen, tief in unserer Seele, die oft zu entzweit ist, um ihre Wärme zu spüren. Die Fotografien in diesem Bereich wollen diese Schicht aufbrechen und zum Nachdenken anregen.

Details zur Spielstätte:
Rochusplatz 1, A-7461 Stadtschlaining

Februar 2026
März 2026
