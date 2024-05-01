Martina Parker:


Kultur Sommer Güssing

Martina Parker: "Comedy & Crime"

Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf
12. Sept. 2026
Comedy trifft Crime - garantiert ohne Langeweile! Martina Parker versteht es, ihr Publikum bestens zu unterhalten. Denn sie selbst langweilt sich schnell und sorgt deshalb für einen kurzweiligen Abend.

Neben klassischen Lesestellen erzählt sie humorvoll aus ihrem Leben als Autorin, bringt Kabaretteinlagen, Anekdoten, Quizfragen – und bezieht das Publikum immer wieder aktiv mit ein.

Details zur Spielstätte:
Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf
Gerersdorf 66c, A-7542 Gerersdorf
Im Rahmen des Festivals:
Kultur Sommer Güssing

Termine: Martina Parker: "Comedy & Crime" - Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf

September 2026
Sa. 12. Sept. 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 