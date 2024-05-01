Martina Parker: "Comedy & Crime"

Comedy trifft Crime - garantiert ohne Langeweile! Martina Parker versteht es, ihr Publikum bestens zu unterhalten. Denn sie selbst langweilt sich schnell und sorgt deshalb für einen kurzweiligen Abend.

Neben klassischen Lesestellen erzählt sie humorvoll aus ihrem Leben als Autorin, bringt Kabaretteinlagen, Anekdoten, Quizfragen – und bezieht das Publikum immer wieder aktiv mit ein.