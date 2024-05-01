Martina Parker: "Comedy & Crime"
12. Sept. 2026
Comedy trifft Crime - garantiert ohne Langeweile! Martina Parker versteht es, ihr Publikum bestens zu unterhalten. Denn sie selbst langweilt sich schnell und sorgt deshalb für einen kurzweiligen Abend.
Neben klassischen Lesestellen erzählt sie humorvoll aus ihrem Leben als Autorin, bringt Kabaretteinlagen, Anekdoten, Quizfragen – und bezieht das Publikum immer wieder aktiv mit ein.
Details zur Spielstätte:
Gerersdorf 66c, A-7542 Gerersdorf
Adresse: Gerersdorf 66c, A-7542 Gerersdorf
Telefon: +43 3328 32255
Fax:
Geodaten: 47.0774, 16.2627
Termine: Martina Parker: "Comedy & Crime" - Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf