ICH WILL! Das Leben der Bertha von Suttner
10. Dez. 2025
Jedes Jahr am 10. Dezember findet die Verleihung des Friedennobelpreises statt. Die Österreicherin Bertha von Suttner, die Alfred Nobel zur Stiftung des Preises inspirierte, wurde 1905 als erste Frau der Welt selbst mit diesem Preis geehrt. Für ihr unermüdliches Engagament für den Weltfrieden und ihren Einsatz für Schiedsgerichte und Verhandlungen.
Das Stück von Michaela Ehrenstein wurde 2012 an der Freien Bühne Wieden uraufgeführt und wird noch einmal in einer szenischen Lesung präsentiert.
Mit Michaela Ehrenstein, Gerhard Dorfer, Ulli Fessl, Stephanie Fürstenberg, Felix Kurmayer u.a.
Details zur Spielstätte:
Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien
Adresse: Wiedner Hauptstraße 60b, A-1040 Wien
Telefon: +43 664 3723272
Fax:
Geodaten: 48.1911, 16.3666
Termine: ICH WILL! Das Leben der Bertha von Suttner - Freie Bühne Wieden
Taxi 40100
Monatsgewinn in Wien
Taxi 40100 befördert monatlich zehntausende BesucherInnen zu deren Kulturevents. Dieses Monat verlosen wir folgende Freikarten:
Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Musical tick, tick... BOOM! am Mi. 14. Jänner 2026 um 20:00 Uhr in der Volksoper Wien. Jon ist ein vielsprechender Musicalkomponist und -texter, arbeitet als Kellner in New York und träumt seit Jahren von einer Karriere am Broadway.
Weitere Infos und zur Verlosung anmelden