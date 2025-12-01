ICH WILL! Das Leben der Bertha von Suttner

Jedes Jahr am 10. Dezember findet die Verleihung des Friedennobelpreises statt. Die Österreicherin Bertha von Suttner, die Alfred Nobel zur Stiftung des Preises inspirierte, wurde 1905 als erste Frau der Welt selbst mit diesem Preis geehrt. Für ihr unermüdliches Engagament für den Weltfrieden und ihren Einsatz für Schiedsgerichte und Verhandlungen.