WHAT A VIEW! - Zeitgenössische Fotografie in Oberösterreich

Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Fotografie initiiert das Francisco Carolinum einen offenen Fotowettbewerb, der Fotografie in ihrer gesamten Bandbreite feiert, möglichst viele Menschen in Oberösterreich einbindet und sowohl professionelle als auch nicht-professionelle Fotograf:innen sichtbar macht.

Das Projekt umfasst zwei Wettbewerbsschienen – eine für künstlerische Fotografie, die sich an Künstler:innen sowie an die Kunst- und Fotoszene Oberösterreichs richtet sowie einen Hobbywettbewerb, der in Kooperation mit den OÖ Nachrichten und der Energie AG OÖ erfolgt. Dabei sind Oberösterreicher:innen ab 18 Jahren eingeladen, sich mit den Themen Natur und Landschaft fotografisch einzubringen.

WHAT A VIEW! verbindet künstlerische Fotografie und Amateurfotografie und eröffnet damit einen vielschichtigen Dialog zwischen Kunst, Alltag und Landschaft. Die ausgewählten Arbeiten werden von 17. April bis 12. Juli 2026 parallel im Francisco Carolinum Linz präsentiert.

Kuratorinnen: Sandra Kratochwill, Genoveva Rückert

Wettbewerb

- Künstler:innen der Kunst- und Fotoszene Oberösterreich können bis 26.01.26 unter ooekultur.at/wettbewerbe-und-stipendien einreichen.

- Der Hobbywettbewerb in Kooperation mit den OÖ Nachrichten läuft von 02. – 28.02.26 unter nachrichten.at/aktionen/fotowettbewerb.