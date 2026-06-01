WHAT A NIGHT! - BLUE PRINTS & HIDDEN STORIES

Hier wird Fotografie nicht nur betrachtet, sondern diskutiert, ausprobiert und gemeinsam weitergedacht.
Der Museumsbesuch wird zum Treffpunkt: Drinks, entspannte Musik und Zeit für Austausch schaffen einen offenen Raum für Kunstszene, Fotobegeisterte und Neugierige. WHAT A NIGHT! verbindet Wissen und Vergnügen, professionelle Perspektiven und persönliche Begegnungen – und macht den Freitagabend zum Fixpunkt für alle, die Fotografie mit uns feiern wollen.
- 14:00-16:00 Cyanotypie-Workshop: Ins Blaue
Experimentieren mit einer der ältesten fotografischen Techniken. → Info & Anmeldung: https://www.ooekultur.at/event-detail/ins-blaue-workshop-3
- 17:00 Kuratorinnenführung: Annegret Soltau. Unzensiert. Eine Retrospektive
Einblicke, Hintergründe & überraschende Perspektiven mit Kuratorin Michaela Seiser.
Eintritt frei
|Juni 2026
|Fr. 19. Juni 2026
14:00 Uhr
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|Fr. 26. Juni 2026
14:00 Uhr
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