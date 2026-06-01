WHAT A NIGHT! - BLUE PRINTS & HIDDEN STORIES


WHAT A NIGHT! - BLUE PRINTS & HIDDEN STORIES

Francisco Carolinum Linz
19. bis 26. Juni 2026
Wenn sich im Francisco Carolinum alles um Fotografie dreht, darf das passende Begleitprogramm nicht fehlen: WHAT A NIGHT! lädt an ausgewählten Freitagen dazu ein, Ausstellung, Austausch und Atmosphäre miteinander zu verbinden. Im Rahmen von WHAT A VIEW! öffnet das Haus für Fotografie und Medienkunst seine Räume für ein lebendiges After-Work-Format: mit inspirierenden Führungen durch die Ausstellungen, praxisnahen Workshops und Gesprächen mit Künstler:innen.

Hier wird Fotografie nicht nur betrachtet, sondern diskutiert, ausprobiert und gemeinsam weitergedacht.

Der Museumsbesuch wird zum Treffpunkt: Drinks, entspannte Musik und Zeit für Austausch schaffen einen offenen Raum für Kunstszene, Fotobegeisterte und Neugierige. WHAT A NIGHT! verbindet Wissen und Vergnügen, professionelle Perspektiven und persönliche Begegnungen – und macht den Freitagabend zum Fixpunkt für alle, die Fotografie mit uns feiern wollen.

- 14:00-16:00 Cyanotypie-Workshop: Ins Blaue
Experimentieren mit einer der ältesten fotografischen Techniken. → Info & Anmeldung: https://www.ooekultur.at/event-detail/ins-blaue-workshop-3

- 17:00 Kuratorinnenführung: Annegret Soltau. Unzensiert. Eine Retrospektive
Einblicke, Hintergründe & überraschende Perspektiven mit Kuratorin Michaela Seiser.

Eintritt frei

Details zur Spielstätte:
Francisco Carolinum Linz
Museumstraße 14, A-4020 Linz

Termine: WHAT A NIGHT! - BLUE PRINTS & HIDDEN STORIES - Francisco Carolinum Linz

Juni 2026
Fr. 19. Juni 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 26. Juni 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 