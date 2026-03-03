Unzensiert. Eine Retrospektive - Annegret Soltau


27. Feb. bis 28. Juni 2026
Inszenierte Fotografie und Body Art - Annegret Soltau zählt mit ihrer eigenständigen, radikal feministischen Bildsprache zu den bedeutendsten Vertreterinnen der inszenierten Fotografie und Body Art in den 1970er- und 80er-Jahren. Gesellschaftliche Normen, Körperpolitik und weibliche Identität sind zentrale Themen ihrer Werke.

Ihre künstlerische Auseinandersetzung mit Schwangerschaft, Mutterschaft und Familie in den 1970er- und 80er-Jahren, in der sie komplexe Gefühlswelten, innere Konflikte und emotionale Zustände freilegt, ist einzigartig. Ihr Werk macht ihre weibliche Biografie konsequent zum Thema und bricht damit mit gesellschaftlichen Konventionen, die zum Teil noch immer gültig sind. Sie hinterfragt Rollenbilder und dekonstruiert Klischees über Mutterschaft und Familie. Bis heute brechen ihre Arbeiten Tabus, wenn sie uns eindringlich mit dem Altern des weiblichen Körpers und Fragen der Vergänglichkeit konfrontieren.

Auch technisch geht die Künstlerin ihren eigenen Weg, sie entwickelt die für ihr Werk charakteristische Methode der Fotovernähung und -radierung. Immer wieder verstößt sie mit ihren Arbeiten gegen gesellschaftliche und ästhetische Konventionen und wird von der Öffentlichkeit zensiert. Die Retrospektive rückt ihr Gesamtwerk ins richtige Licht, etabliert die Künstlerin als wichtige Stimme der Gegenwartskunst und zeigt, wie relevant ihre Arbeiten über die Zeit geblieben sind.

Eine Ausstellung des Städel Museums, Frankfurt am Main in Kooperation mit dem Francisco Carolinum, Linz.

Kuratorisches Grundkonzept Svenja Grosser, kuratiert von Michaela Seiser.

Führungen
WELTFRAUENTAGSPEZIAL: Kombi-Führung ewa partum/ Annegret Soltau
So, 08.03.26, 16:00

Themenführung Fotografie: ewa partum / Annegret Soltau / Georg Petermichl / Some Secrets On Photography
So, 15.03.26, 16:00
Fr, 08.05.26, 16:00
So, 21.06.26, 16:00

Details zur Spielstätte:
Francisco Carolinum Linz
Museumstraße 14, A-4020 Linz

