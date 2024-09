JUSTIN AVERSANO INTRO-SPECTIVE Trust the Process

Justin Aversano (*1992) ist ein Mixed-Media-Künstler, der konventionelle Kunstmedien wie Fotografie mit Spitzentechnologien wie Blockchain und KI verbindet. INTRO-SPECTIVE dient nicht nur als Einführung des Künstlers in die Kunstwelt, sondern ist auch eine Einladung an die Besucher:innen, ihn auf seiner persönlichen Reise zu begleiten. Die Ausstellung will das Konzept der Retrospektive neu definieren, indem sie die Art und Weise, wie Betrachter:innen Ausstellungen wahrnehmen, verändert und gleichzeitig einen umfassenden Einblick in die Entwicklung des Werks des Künstlers seit seinen Anfängen bietet.

Justin Aversano lässt sich vom künstlerischen Stil Andy Warhols inspirieren, um Serien zu schaffen, die die Menschen widerspiegeln, denen er begegnet, und die seine persönliche Geschichte erzählen. In seiner ersten Serie „Every Day is a Gift“ machte er ein Jahr lang täglich Polaroidfotos von Menschen, die ihren Geburtstag feierten. Die Serie „Cognition“ zeigt 365 surreale Collagen mit symbolischen Objekten und ist eine Hommage an seine verstorbene Mutter. Aversanos bekannte Serie „Twin Flames“ besteht aus Porträts von 100 Zwillingspaaren und ehrt seine zweieiige Zwillingsschwester. Sein neuestes Projekt „Smoke and Mirrors“ umfasst 78 Porträts in einem Tarot-Rahmen, die Heiler:innen, Künsler:innen und Mystiker:innen unserer Welt feiern. Die Kraft seiner Porträts liegt in ihrer Authentizität und ihrer Fähigkeit, das Wesen eines jeden Menschen einzufangen.

Obwohl Aversano in erster Linie mit Fotografie arbeitet, integriert er gekonnt Technologie, insbesondere Blockchain, um seine Gemeinschaft einzubinden und zu pflegen. Im Projekt „Doppelgänger“, in Zusammenarbeit mit Kim Asendorf, verwandelte er seine Twin Flame-Serie mit Hilfe von Code in glitch-inspirierte Alter Egos. Darüber hinaus schuff er neue KI-Porträts, die auf seiner bevorstehenden „Super 8“-Arbeit basieren, die während einer einjährigen Welttournee entwickelt wurde.

Durch die durchdachte Inszenierung seiner Serien mit einzigartigen Möbeln, die in Zusammenarbeit mit Trame entwickelt wurden, und durch die Wahl eines spezifischen Dekors für jeden Raum lädt Justin Aversano die Betrachter:innen dazu ein, auf innovative Weise in die Ausstellung einzutauchen. Während er den Bereich der Spiritualität weiter erforscht, führt uns Aversano auf eine Reise, die nicht nur zur Heilung führt, sondern auch in eine reiche Landschaft der Entdeckung und Verbindung.

Kuratorin: Marlène Corbun