Ins Blaue - Workshop

Bei der Cyanotypie werden natürliche oder künstliche Objekte mithilfe von Licht und Wasser auf Papier oder Stoff gebannt. Es entstehen fotografische Abbilder in charakteristischen Blautönen – und das ganz ohne Kamera. Auch als „Blaudruck“ bekannt, ist die Cyanotypie eines der ältesten Edeldruckverfahren der Fotografie.

Anlässlich des Fotografie-Schwerpunkts im Francisco Carolinum sind Interessierte ab 16 Jahren eingeladen, nach Lust und Laune mit dieser Technik zu experimentieren.

Für den Workshop ist kein Vorwissen nötig. Materialien sind vorhanden, können aber auch mitgebracht und in die eigenen Werke eingearbeitet werden. Es wird empfohlen, eine Sonnenbrille mitzunehmen.

Teilnahme frei, maximal 15 Personen

Anmeldung bis ein Tag vorher erforderlich unter [email protected] oder +43 732 7720 522 22