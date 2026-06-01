Ins Blaue - Workshop


Ins Blaue - Workshop

Francisco Carolinum Linz
19. Juni bis 17. Juli 2026
Bei der Cyanotypie werden natürliche oder künstliche Objekte mithilfe von Licht und Wasser auf Papier oder Stoff gebannt. Es entstehen fotografische Abbilder in charakteristischen Blautönen – und das ganz ohne Kamera. Auch als „Blaudruck“ bekannt, ist die Cyanotypie eines der ältesten Edeldruckverfahren der Fotografie.

Anlässlich des Fotografie-Schwerpunkts im Francisco Carolinum sind Interessierte ab 16 Jahren eingeladen, nach Lust und Laune mit dieser Technik zu experimentieren.

Für den Workshop ist kein Vorwissen nötig. Materialien sind vorhanden, können aber auch mitgebracht und in die eigenen Werke eingearbeitet werden. Es wird empfohlen, eine Sonnenbrille mitzunehmen.

Teilnahme frei, maximal 15 Personen
Anmeldung bis ein Tag vorher erforderlich unter [email protected] oder +43 732 7720 522 22

Details zur Spielstätte:
Francisco Carolinum Linz
Museumstraße 14, A-4020 Linz

Termine: Ins Blaue - Workshop - Francisco Carolinum Linz

Juni 2026
Fr. 19. Juni 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Juli 2026
Fr. 17. Juli 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 