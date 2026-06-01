Ins Blaue - Workshop

Anlässlich des Fotografie-Schwerpunkts im Francisco Carolinum sind Interessierte ab 16 Jahren eingeladen, nach Lust und Laune mit dieser Technik zu experimentieren.
Für den Workshop ist kein Vorwissen nötig. Materialien sind vorhanden, können aber auch mitgebracht und in die eigenen Werke eingearbeitet werden. Es wird empfohlen, eine Sonnenbrille mitzunehmen.
Teilnahme frei, maximal 15 Personen
Anmeldung bis ein Tag vorher erforderlich unter [email protected] oder +43 732 7720 522 22
|Juni 2026
|Fr. 19. Juni 2026
14:00 Uhr
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|Juli 2026
|Fr. 17. Juli 2026
14:00 Uhr
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