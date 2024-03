DYOR / NFA von Steve Pikelny

Steve Pikelny aka. steviep ist ein in New York lebender Künstler und Programmierer mit einem Hintergrund in Finanzwissenschaften. Sein künstlerisches Schaffen ist vielfältig. Mit seinen konzeptuellen, teils interaktiven und oft Blockchain-basierten Arbeiten sowie generativen Serien, Websites, Chatbots und grafischen Designs verhandelt er gewitzt aktuelle gesellschaftliche Phänomene.