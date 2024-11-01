YUM! ist ein schillerndes und technologisch avanciertes Musiktheater-Erlebnis, das Oper, Performance Art und Extended Reality zu einem immersiven Spektakel verbindet. In einer Welt, die zugleich grotesk überzeichnet und erschreckend nah erscheint, treffen Luxus und Mangel, Schönheit und Verfall, Satire und Realität aufeinander.

Die Komponistin Wen Liu lässt das Publikum an einem dekadenten Dinner teilnehmen, bei dem Gelees durch eine XR-App in glitzernde Gourmetträume verwandelt werden. Genuss entlarvt sich als trügerischer Schein – ein Spiegel für digitale Scheinwelten, Konsumwahn und soziale Spaltung. Die Verschmelzung von AR, VR und Live-Performance erschafft angesichts von Klimakatastrophen, Nahrungsmittelkrisen und kollabierenden Gesellschaftssystemen eine dystopische Atmosphäre und lässt den Geschmack der Gegenwart in all seiner Bitterkeit und Faszination auf der Zunge zergehen.

Konzipiert wurde YUM! von Studio M.A.R.S. aus Wien, einem jungen, internationalen Kollektiv mit Expertise in Musik, Theater, Medienkunst und immersiven Technologien. Das Team gewann mit seinem Konzept den FEDORA Digital Prize 2025, welcher neue Wege des künstlerischen Ausdrucks von Oper durch digitale Innovation fördert. Die Bregenzer Festspiele bieten Studio M.A.R.S. eine Plattform für die Uraufführung von YUM!