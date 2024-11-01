YUM!


YUM!

Festspielhaus Bregenz / Werkstattbühne
20. bis 22. Aug. 2026
YUM! ist ein schillerndes und technologisch avanciertes Musiktheater-Erlebnis, das Oper, Performance Art und Extended Reality zu einem immersiven Spektakel verbindet. In einer Welt, die zugleich grotesk überzeichnet und erschreckend nah erscheint, treffen Luxus und Mangel, Schönheit und Verfall, Satire und Realität aufeinander.

Die Komponistin Wen Liu lässt das Publikum an einem dekadenten Dinner teilnehmen, bei dem Gelees durch eine XR-App in glitzernde Gourmetträume verwandelt werden. Genuss entlarvt sich als trügerischer Schein – ein Spiegel für digitale Scheinwelten, Konsumwahn und soziale Spaltung. Die Verschmelzung von AR, VR und Live-Performance erschafft angesichts von Klimakatastrophen, Nahrungsmittelkrisen und kollabierenden Gesellschaftssystemen eine dystopische Atmosphäre und lässt den Geschmack der Gegenwart in all seiner Bitterkeit und Faszination auf der Zunge zergehen.

Konzipiert wurde YUM! von Studio M.A.R.S. aus Wien, einem jungen, internationalen Kollektiv mit Expertise in Musik, Theater, Medienkunst und immersiven Technologien. Das Team gewann mit seinem Konzept den FEDORA Digital Prize 2025, welcher neue Wege des künstlerischen Ausdrucks von Oper durch digitale Innovation fördert. Die Bregenzer Festspiele bieten Studio M.A.R.S. eine Plattform für die Uraufführung von YUM!

Details zur Spielstätte:
Festspielhaus Bregenz / Werkstattbühne
Platz der Wiener Symphoniker 1, A-6900 Bregenz

Termine: YUM! - Festspielhaus Bregenz / Werkstattbühne

August 2026
Do. 20. Aug. 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 22. Aug. 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 