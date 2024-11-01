Musical unter Sternen 2026


Felsenbühne Staatz

Musical unter Sternen 2026

Felsenbühne Staatz - Felsenbühne 1
15. bis 16. Aug. 2026
Die große Open Air Musicalgala – aufgrund der großen Nachfrage im Sommer 2026 zweimal am Programm! Bereits zum dreizehnten Mal präsentiert Werner Auer in der imposanten Kulisse am Fuße des Staatzer Berges gemeinsam mit Solistinnen und Solisten der „GHOST“-Produktion und dem großen Orchester der Felsenbühne Staatz unter der Leitung von Gregor Sommer die schönsten Melodien aus Musicals wie LES MISÉRABLES, TANZ DER VAMPIRE, ELISABETH, JEKYLL & HYDE, THE SCARLET PIMPERNEL, EVITA, WEST SIDE STORY, DIE SCHÖNE UND DAS BIEST, und vielen anderen…

Freuen Sie sich auf einen ”musical-ischen” und stimmungsvollen Abend unter Sternen auf Niederösterreichs größter Open Air Musicalbühne!

Details zur Spielstätte:
Felsenbühne Staatz - Felsenbühne 1
Felsenbühne 1, A-2134 Staatz-Kautendorf
Im Rahmen des Festivals:
Felsenbühne Staatz

Termine: Musical unter Sternen 2026 - Felsenbühne Staatz - Felsenbühne 1

August 2026
Sa. 15. Aug. 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 16. Aug. 2026
20:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 