Musical unter Sternen 2026

Die große Open Air Musicalgala – aufgrund der großen Nachfrage im Sommer 2026 zweimal am Programm! Bereits zum dreizehnten Mal präsentiert Werner Auer in der imposanten Kulisse am Fuße des Staatzer Berges gemeinsam mit Solistinnen und Solisten der „GHOST“-Produktion und dem großen Orchester der Felsenbühne Staatz unter der Leitung von Gregor Sommer die schönsten Melodien aus Musicals wie LES MISÉRABLES, TANZ DER VAMPIRE, ELISABETH, JEKYLL & HYDE, THE SCARLET PIMPERNEL, EVITA, WEST SIDE STORY, DIE SCHÖNE UND DAS BIEST, und vielen anderen…

Freuen Sie sich auf einen ”musical-ischen” und stimmungsvollen Abend unter Sternen auf Niederösterreichs größter Open Air Musicalbühne!