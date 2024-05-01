Winterberg & Winterberg

Eine literarisch-musikalische Begegnung - Romanfigur trifft auf Komponisten: eine Lesung aus Winterbergs letzte Reise von Jaroslav Rudiš mit Musik von Hans Winterberg. Konzept: Frank Harders-Wuthenow. Beide heißen Winterberg – und beide erzählen von europäischen Schicksalen.

Der eine durch sein Leben und seine Musik: Der Komponist Hans Winterberg hat unter anderem bei Alexander Zemlinsky studiert und das Konzentrationslager Theresienstadt überlebt. In letzter Zeit wird sein Werk verstärkt erforscht und aufgeführt. Der andere ist erfunden: Wenzel Winterberg, Hauptfigur des ebenso ernsten wie komischen Romans Winterbergs letzte Reise. Als alter Mann macht er sich gemeinsam mit seinem Krankenpfleger auf den Weg. Ihrer Fahrt bringt sie an Schauplätze der mitteleuropäischen wie auch seiner eigenen Geschichte: Berlin, Wien, Sarajevo, Königgrätz.

Hans (Hanuš) Winterberg (1901–1991) entstammte einer deutschsprachigen jüdischen Familie in Prag. Nach der Befreiung aus dem KZ Theresienstadt lebte er ab 1947 in Deutschland. Sein reiches kompositorisches Schaffen wurde erst nach seinem Tod gewürdigt.

Besetzung:

Jaroslav Rudiš, Lesung

Holger Groschopp, Klavier

Clemens Linder, Violine

Adele Bitter, Cello

Frank Harders-Wuthenow, Moderation