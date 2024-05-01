Winterberg & Winterberg

Der eine durch sein Leben und seine Musik: Der Komponist Hans Winterberg hat unter anderem bei Alexander Zemlinsky studiert und das Konzentrationslager Theresienstadt überlebt. In letzter Zeit wird sein Werk verstärkt erforscht und aufgeführt. Der andere ist erfunden: Wenzel Winterberg, Hauptfigur des ebenso ernsten wie komischen Romans Winterbergs letzte Reise. Als alter Mann macht er sich gemeinsam mit seinem Krankenpfleger auf den Weg. Ihrer Fahrt bringt sie an Schauplätze der mitteleuropäischen wie auch seiner eigenen Geschichte: Berlin, Wien, Sarajevo, Königgrätz.
Hans (Hanuš) Winterberg (1901–1991) entstammte einer deutschsprachigen jüdischen Familie in Prag. Nach der Befreiung aus dem KZ Theresienstadt lebte er ab 1947 in Deutschland. Sein reiches kompositorisches Schaffen wurde erst nach seinem Tod gewürdigt.
Besetzung:
Jaroslav Rudiš, Lesung
Holger Groschopp, Klavier
Clemens Linder, Violine
Adele Bitter, Cello
Frank Harders-Wuthenow, Moderation
|Juni 2026
|Sa. 6. Juni 2026
19:30 Uhr
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