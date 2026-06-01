Trio Sefarad – Aron Saltiel, Dimitri Psonis, Kurt Bauer

Lieder einer vergangenen Welt - Das Trio Sefarad präsentiert die Schönheit und den Reichtum sephardischer Musik im östlichen Mittelmeerraum. In den Jahren ab 1492 wurde die jüdische Bevölkerung fast vollständig von der iberischen Halbinsel, hebräisch Sepharad, vertrieben. Viele Sephardim fanden Zuflucht im östlichen Mittelmeerraum, im Osmanischen Reich. Ihre Musik trat in Dialog mit regionaler Volksmusik, aber auch höfischer Kunstmusik.

Das Trio Sefarad mit Sänger Aron Saltiel, Pionier sephardischer Musik in Österreich, lässt ein farbenfrohes Bild von der Schönheit dieser Musik entstehen: mittelalterliche Balladen, Liebes- und Hochzeitslieder, Tratsch-Lieder auf Ladino, aber auch Griechisch oder Türkisch, dazu instrumentale Tanzmelodien.

Besetzung:

Aron Saltiel: Gesang, Bendir

Kurt Bauer: Violine, Nyckelharpa

Dimitri Psonis: Oud, Santur, Lyra

Aron Saltiel, 1949 als Kind sephardischer Eltern in Istanbul geboren, Wiederentdecker sephardischer Musik (Sephardisches Liederbuch), zahlreiche CD-Aufnahmen, u. a. mit Marie-Thérèse Escribano.

Kurt Bauer, geboren 1970 in Graz, internationale Auftritte u. a. mit Sandy Lopicic Orkestar, deishovida, Shantel, Binder & Krieglstein.

Dimitri Psonis, geboren 1961 in Athen, Ausbildung u. a. bei Gary Burton, Zusammenarbeit mit Ross Daly, Maria del Mar Bonet, und Jordi Savall (2011 Grammy für das Album Dinastia Borgia).