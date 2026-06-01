Trio Sefarad – Aron Saltiel, Dimitri Psonis, Kurt Bauer

Das Trio Sefarad mit Sänger Aron Saltiel, Pionier sephardischer Musik in Österreich, lässt ein farbenfrohes Bild von der Schönheit dieser Musik entstehen: mittelalterliche Balladen, Liebes- und Hochzeitslieder, Tratsch-Lieder auf Ladino, aber auch Griechisch oder Türkisch, dazu instrumentale Tanzmelodien.
Besetzung:
Aron Saltiel: Gesang, Bendir
Kurt Bauer: Violine, Nyckelharpa
Dimitri Psonis: Oud, Santur, Lyra
Aron Saltiel, 1949 als Kind sephardischer Eltern in Istanbul geboren, Wiederentdecker sephardischer Musik (Sephardisches Liederbuch), zahlreiche CD-Aufnahmen, u. a. mit Marie-Thérèse Escribano.
Kurt Bauer, geboren 1970 in Graz, internationale Auftritte u. a. mit Sandy Lopicic Orkestar, deishovida, Shantel, Binder & Krieglstein.
Dimitri Psonis, geboren 1961 in Athen, Ausbildung u. a. bei Gary Burton, Zusammenarbeit mit Ross Daly, Maria del Mar Bonet, und Jordi Savall (2011 Grammy für das Album Dinastia Borgia).
|Juni 2026
|So. 7. Juni 2026
16:30 Uhr
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