Timna Brauer und Jannis Raptis: Kinderkonzert

„Hänschen klein und die weite Welt“ - Nach ihrem umjubelten Konzert bei den Jewish Weekends 2025 kehren Timna Brauer und Jannis Raptis mit einer musikalischen Reise für Kinder zurück. „Hänschen klein, ging allein...“ Was wie ein schlichtes Kinderlied beginnt, entfaltet sich zur großen Erzählung einer zweitausendjährigen Wanderung.

Johannes kehrt zu seinem hebräischen Ursprungsnamen Jochanan zurück und begibt sich mit „Stock und Hut“ auf den langen Weg. Seine Mutter wird dabei zu dem fernen, gelobten Land, das geduldig auf seine Rückkehr harrt. Im Gepäck trägt Jochanan einen kostbaren Schatz: die Melodien und Geschichten, die er auf seinem Weg sammelt. Eine Reise voll lustiger und berührender Kinderlieder in vielerlei Sprachen – die zeigt, dass Musik eine Brücke zwischen Fremde und Heimat schlägt.

Timna Brauer | Moderation, Gesang und Gitarre

Jannis Raptis | Gitarre, Bouzouki und Gesang

Timna Brauer, geboren in Wien, Mutterland Israel. Musikstudium in Wien und Paris. Neben Jazz, Chanson, Tango oder Flamenco auch mehrere CDs und Programme für Kinder, u.a. Der kleine Mozart, „Reise durch Europa“, Hörbuch Reise durch die Weltmusik. Mini-Oper „Felix, der Wörtersammler“ für die Linzer Kinderklangwolke 2025.

Jannis Raptis, als Sohn griechischer Eltern in Deutschland geboren, seit 20 Jahren in Wien. Freischaffend in zahlreichen Projekten tätig, unter anderem häufiger Partner von Timna Brauer.