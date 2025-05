Pallidor meets Elements

`Tis Nature´s Voice - Woran Henry Purcell vor 330 Jahren, kurz nach seinem 35. Geburtstag verstorben ist, wissen wir nicht sicher. Überliefert sind jedoch die großen Feierlichkeiten bei seiner Beisetzung in der Westminster Abbey, wo seine eigene Musik – die Trauermusik für Queen Mary, komponiert nur wenige Monate vor seinem Tod – die Trauergäste zu Tränen gerührt haben soll. Stanley Kubrick verwendete sie als Titelmusik seines Films „A Clockwork Orange“.

Schon zu Lebzeiten galt Henry Purcell als der bedeutendste englische Komponist, der später auch zwei große Komponisten des 20. Jahrhunderts – Benjamin Britten und Michael Tippett – zu einer intensiven Auseinandersetzung mit seinem vokalen Werk inspirierte.

Purcell begann seine musikalische Laufbahn als Sängerknabe, so wie auch der Countertenor Alois Mühlbacher, der sich zusammen mit dem Ensemble Pallidor bei seinem diesjährigen Konzert im Rahmen des Barock Festivals St. Pölten ganz der Musik des „Orpheus Britannicus“ zuwendet. Lieder aus der gleichnamigen Sammlung, darunter „Music for a while“, „`Tis Nature‘s Voice“, „Bess of Bedlam“ und „Sweeter than roses“, illustrieren – meisterhaft verdichtet auf kleinsten Raum – die vier Temperamente, somit auch die vier Elemente. Ergänzt wird das Programm durch Instrumentalstücke aus Purcells berühmten „semi-operas“ wie „King Arthur“. Erleben Sie englische Eleganz mit Mühlbacher und dem Ensemble Pallidor in der fantastischen Akustik der ehemaligen Synagoge.

Ensemble: Pallidor

Leitung: Franz Farnberger

Countertenor: Alois Mühlbacher

Werke von: Henry Purcell