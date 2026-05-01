Nani Vazana: Ke Haber – was gibt es Neues?

Sie hat die Lieder zuerst als Kind gehört, in der Küche ihrer sephardischen Großmutter – und erst zwanzig Jahre später wieder, auf einer Marokkoreise in deren Geburtsstadt, in Fes. Heute präsentiert sie Lieder in Ladino auf ausgedehnten Tourneen in Nordamerika, Europa und Israel.
Nani Noam Vazani, geboren in Israel, lebt in Amsterdam. Sängerin, Posaunistin und Singer/Songwriterin. 2022 Veröffentlichung des Albums Ke Haber mit traditionellen und eigenen Songs in der Sprache Ladino. 2017 Sephardic Music Award des International Jewish Music Festival (Niederlande), 2024 erster Platz beim Wettbewerb Liet International für Regional- und Minderheitensprachen. Nani Vazana unterrichtet an der London Performing Academy of Music und an der Jerusalem Academy of Music and Dance.
|Mai 2026
|So. 31. Mai 2026
16:30 Uhr
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