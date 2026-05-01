Nani Vazana: Ke Haber – was gibt es Neues?

Lieder auf Ladino – alt und neu. Die charismatische Sängerin und Songwriterin Nani Vazana nimmt ihr Publikum mit auf eine vergnügliche Reise durch ihre sephardische Welt. Es darf mitgesungen werden! In ihren Konzerten bringt Nani Vazana dem Publikum gerne (ansatzweise) das eine oder andere Stück bei. Und sie teilt auch auf diese Art ihre Begeisterung für die Lieder in der fast ausgestorbenen Sprache Ladino bzw. Judäo-Spanisch.

Sie hat die Lieder zuerst als Kind gehört, in der Küche ihrer sephardischen Großmutter – und erst zwanzig Jahre später wieder, auf einer Marokkoreise in deren Geburtsstadt, in Fes. Heute präsentiert sie Lieder in Ladino auf ausgedehnten Tourneen in Nordamerika, Europa und Israel.

Nani Noam Vazani, geboren in Israel, lebt in Amsterdam. Sängerin, Posaunistin und Singer/Songwriterin. 2022 Veröffentlichung des Albums Ke Haber mit traditionellen und eigenen Songs in der Sprache Ladino. 2017 Sephardic Music Award des International Jewish Music Festival (Niederlande), 2024 erster Platz beim Wettbewerb Liet International für Regional- und Minderheitensprachen. Nani Vazana unterrichtet an der London Performing Academy of Music und an der Jerusalem Academy of Music and Dance.