Maria Nazarova in Concert

Sie müssen nicht in die Staatsoper gehen, um Maria Nazarova zu hören: Die weltberühmte Sopranistin hat sich die Ehemalige Synagoge als Konzertraum gewünscht und bringt ein Programm, das strahlende Opernarien mit feinen vokalen Charakterstudien verbindet.

Arien von Wolfgang A. Mozart, Giacomo Puccini und Gaetano Donizetti, Lieder von Claude Debussy und Richard Strauss und selten Gehörtes von Serge Rachmaninow und anderen – eine Persönlichkeit mit einer großartigen, nuancenreichen Stimme und eindrucksvoller Präsenz, kongenial begleitet von Alexandra Goloubitskaia.

Maria Nazarova | Gesang

Alexandra Goloubitskaia | Klavier

Maria Nazarova studierte Gesang und Schauspiel in Moskau, absolvierte den Masterstudiengang Gesang am Salzburger Mozarteum und war Mitglied des Opernstudios an der Musik und Kunst Privatuniversität (MUK) in Wien. 2015 gewann sie den 1. Platz bei der internationalen CLIP Competition in San Remo und seit diesem Jahr ist die mehrfach preisgekrönte Sängerin Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, wo sie in zahlreichen Partien zu erleben ist. Neben ihrer Operntätigkeit ist Maria Nazarova auch eine gefeierte Liedinterpretin.

Alexandra Goloubitskaia schloss ihr Klavierstudium am Moskauer Konservatorium P. I. Tschaikowsky und an der Kunstuniversität Graz mit Auszeichnung ab. In ihrer Karriere entwickelte sie sich zur gefragten Solistin, Liedbegleiterin und Kammermusikpartnerin. Musikalische Auftritte führten sie zu Konzerten und Festivals in ganz Europa, Südafrika und Südamerika. Goloubitskaia ist Preisträgerin des Bösendorfer- und des Hans-Gabor-Belvedere-Wettbewerbs in Wien.

Arien von Puccini, Donizetti, Mozart & Lieder von Debussy, Rachmaninov und R. Strauss