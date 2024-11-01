Ethel Merhaut, Belush Korenyi, Aliosha Biz: „Tif vi di Nakht“


Jewish Weekends - Festival für jüdische Kultur

Ethel Merhaut, Belush Korenyi, Aliosha Biz: „Tif vi di Nakht“

Ehemalige Synagoge St. Pölten
30. Mai 2026
Von Europa nach Amerika - Ethel Merhaut erweckt mit souveräner Eleganz das jiddische Chanson der 1920er- und 1930er-Jahre zu neuem Leben. Nach dem Eröffnungskonzert eine zweite Brücke zwischen New York und der Alten Welt: Da wie dort blüht in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der jiddische Schlager.

In New York: „Glik“ und „Zug es mir noch amol“, in Berlin und Wien: „Benjamin“ oder „In der Bar zum Krokodil“. Ethel Merhauts aktuelle CD heißt dementsprechend Here & There (2025). Die Sängerin und ihre Partner widmen sich dem Genre mit großem Gespür für Humor und feine Nuancen, stilsicher zwischen Swing, Chanson und Kabarett wechselnd. Der Abend verdankt seinen Titel dem Lied „Tif vi di Nakht“ von Abraham (Avrom) Ellstein, dem Komponisten des Musicals Yidl Mitn Fidl.

Ethel Merhaut, geboren in Wien, studiert zunächst klassischen Gesang an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Dann entdeckt sie – erneut – das große Repertoire des jüdischen Lieds, das sie durch die Schallplattensammlung ihres Großvaters von klein auf kennt: Georg Kreisler, Robert Stolz, Friedrich Hollaender… Ethel Merhauts Album Süß & Bitter – Lieder der 30er Jahre ist bei Sony Masterworks erschienen, Out of Sight – Vergessene Wienerlieder und jiddische Tangos bei Gramola.

Details zur Spielstätte:
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
Im Rahmen des Festivals:
Jewish Weekends - Festival für jüdische Kultur

Termine: Ethel Merhaut, Belush Korenyi, Aliosha Biz: „Tif vi di Nakht“ - Ehemalige Synagoge St. Pölten

Mai 2026
Sa. 30. Mai 2026
16:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 