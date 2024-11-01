Ethel Merhaut, Belush Korenyi, Aliosha Biz: „Tif vi di Nakht“

Von Europa nach Amerika - Ethel Merhaut erweckt mit souveräner Eleganz das jiddische Chanson der 1920er- und 1930er-Jahre zu neuem Leben. Nach dem Eröffnungskonzert eine zweite Brücke zwischen New York und der Alten Welt: Da wie dort blüht in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der jiddische Schlager.

In New York: „Glik“ und „Zug es mir noch amol“, in Berlin und Wien: „Benjamin“ oder „In der Bar zum Krokodil“. Ethel Merhauts aktuelle CD heißt dementsprechend Here & There (2025). Die Sängerin und ihre Partner widmen sich dem Genre mit großem Gespür für Humor und feine Nuancen, stilsicher zwischen Swing, Chanson und Kabarett wechselnd. Der Abend verdankt seinen Titel dem Lied „Tif vi di Nakht“ von Abraham (Avrom) Ellstein, dem Komponisten des Musicals Yidl Mitn Fidl.

Ethel Merhaut, geboren in Wien, studiert zunächst klassischen Gesang an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Dann entdeckt sie – erneut – das große Repertoire des jüdischen Lieds, das sie durch die Schallplattensammlung ihres Großvaters von klein auf kennt: Georg Kreisler, Robert Stolz, Friedrich Hollaender… Ethel Merhauts Album Süß & Bitter – Lieder der 30er Jahre ist bei Sony Masterworks erschienen, Out of Sight – Vergessene Wienerlieder und jiddische Tangos bei Gramola.