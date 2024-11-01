Die Umarmung der Welt


Barock Festival St. Pölten

Die Umarmung der Welt

Ehemalige Synagoge St. Pölten
16. Juni 2026
Es sungen drei Engel - Wenn sich einer der bedeutendsten Liedbegleiter unserer Zeit auf die Suche nach barocken Elementen im romantischen Liedrepertoire und darüber hinaus macht, dann wird er nicht nur bei Benjamin Brittens Bearbeitungen von Henry Purcells Songs fündig, sondern entdeckt die ein oder andere barocke Linie auch bei Liedern von Schubert, Brahms oder Mahler.

Die junge aufstrebende Mezzosopranistin Hannah Fheodoroff, die nicht nur im Opern- und Liedrepertoire reüssiert, sondern auch als Interpretin der Barockmusik geschätzt wird, kann man als ideale Stimme für ein derartiges Experiment sehen.

Die renommierte österreichische Burgschauspielerin Mavie Hörbiger wird die Musikstücke des Abends mit Texten aus verschiedensten Epochen verbinden und sich mit dem Festival-Thema „Die Umarmung der Welt“ auseinandersetzen. Ein Versuch, die Barockmusik über ihre Epoche hinaus zu beobachten und musikalisch und lyrisch zu beleuchten.

Mezzosopran: Hannah Fheodoroff

Klavier: Helmut Deutsch

Rezitation: Mavie Hörbiger

Werke u. a. von: Benjamin Britten, Stefano Donaudy, Charles Gounod, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms, Gustav Mahler und Reynaldo Hahn.

Details zur Spielstätte:
Ehemalige Synagoge St. Pölten
Dr. Karl Renner-Promenade 22, A-3100 St. Pölten
Im Rahmen des Festivals:
Barock Festival St. Pölten

Termine: Die Umarmung der Welt - Ehemalige Synagoge St. Pölten

Juni 2026
Di. 16. Juni 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 