Es sungen drei Engel - Wenn sich einer der bedeutendsten Liedbegleiter unserer Zeit auf die Suche nach barocken Elementen im romantischen Liedrepertoire und darüber hinaus macht, dann wird er nicht nur bei Benjamin Brittens Bearbeitungen von Henry Purcells Songs fündig, sondern entdeckt die ein oder andere barocke Linie auch bei Liedern von Schubert, Brahms oder Mahler.

Die junge aufstrebende Mezzosopranistin Hannah Fheodoroff, die nicht nur im Opern- und Liedrepertoire reüssiert, sondern auch als Interpretin der Barockmusik geschätzt wird, kann man als ideale Stimme für ein derartiges Experiment sehen.

Die renommierte österreichische Burgschauspielerin Mavie Hörbiger wird die Musikstücke des Abends mit Texten aus verschiedensten Epochen verbinden und sich mit dem Festival-Thema „Die Umarmung der Welt“ auseinandersetzen. Ein Versuch, die Barockmusik über ihre Epoche hinaus zu beobachten und musikalisch und lyrisch zu beleuchten.

Mezzosopran: Hannah Fheodoroff

Klavier: Helmut Deutsch

Rezitation: Mavie Hörbiger

Werke u. a. von: Benjamin Britten, Stefano Donaudy, Charles Gounod, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms, Gustav Mahler und Reynaldo Hahn.