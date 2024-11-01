Die junge aufstrebende Mezzosopranistin Hannah Fheodoroff, die nicht nur im Opern- und Liedrepertoire reüssiert, sondern auch als Interpretin der Barockmusik geschätzt wird, kann man als ideale Stimme für ein derartiges Experiment sehen.
Die renommierte österreichische Burgschauspielerin Mavie Hörbiger wird die Musikstücke des Abends mit Texten aus verschiedensten Epochen verbinden und sich mit dem Festival-Thema „Die Umarmung der Welt“ auseinandersetzen. Ein Versuch, die Barockmusik über ihre Epoche hinaus zu beobachten und musikalisch und lyrisch zu beleuchten.
Mezzosopran: Hannah Fheodoroff
Klavier: Helmut Deutsch
Rezitation: Mavie Hörbiger
Werke u. a. von: Benjamin Britten, Stefano Donaudy, Charles Gounod, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms, Gustav Mahler und Reynaldo Hahn.
|Juni 2026
|Di. 16. Juni 2026
19:30 Uhr
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