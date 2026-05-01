Bonuskonzert: Chor „Podjuna“ aus Pliberk/Bleiburg

Am Samstag, 16. Mai gastiert der gemischte Chor „Podjuna“ aus Pliberk/Bleiburg im Rahmen eines Bonus-Konzerts der Meisterkonzerte St. Pölten um 18:30 Uhr in der Ehemaligen Synagoge. Mit im Gepäck hat der Chor aus der Kärntner Grenzregion slowenische Volkslieder.

Der Chor wurde 1974 gegründet und bringt Sängerinnen und Sänger aus dem Jauntal (Podjuna) in Südkärnten zusammen. Sein Repertoire umfasst vor allem slowenische Volks- und Kunstlieder, (Volks-)Lieder in verschiedenen Sprachen sowie geistliche Werke – von der Renaissance bis zu zeitgenössischen Arrangements. Konzerte sind häufig projektbezogen und entstehen oft in Zusammenarbeit mit anderen Künstler:innen.

„Podjuna“ ist national und international aktiv und trat in Österreich, Slowenien, Italien auf, zudem unternahm der Chor Konzertreisen nach Tschechien und Deutschland. Seit 2005 ist er beim Internationalen Adventsingen im Wiener Rathaus vertreten und war bei „Singen vom Feinsten“ sowie der „Galanacht der Chöre“ in Kärnten zu hören. Beim Kärntner Chorwettbewerb wurde der Chor mit „Ausgezeichnet“ bewertet, und 2023 erhielt er beim ORF-Kärnten-Chorwettbewerb die Auszeichnung „Chor des Jahres“.

Unter der Leitung von Anja Kapun verspricht das Konzert in der besonderen Atmosphäre der Ehemaligen Synagoge einen eindrucksvollen Abend voller klanglicher Vielfalt und kultureller Begegnung.

Das Konzert ist nicht im Abo inkludiert.

Dieses Konzert findet mit freundlicher Unterstützung der Plattform St. Pölten statt.