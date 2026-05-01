Baba Yaga: Mitreißende Mischkulanz

Grenzenlos feurig, frech und freilach - Die fulminante junge Band aus Österreich feiert das jiddische Lied, die Musik Osteuropas und die Rhythmen des Orients. Nicht zufällig haben sie sich nach Baba Yaga genannt – der wilden und oft gefährlichen Figur der slawischen Mythologie. Genauso unberechenbar klingt auch die Musik dieser Band.

In ihren eigenen Worten: „Feurige Balkanmelodien vermischen sich mit virtuosen Klezmer-Stücken, lebhaftem Gypsy-Jazz und sinnlichen orientalischen Tänzen.“ Zu ihrem Auftritt bei den Jewish Weekends bringt die Gruppe insbesondere die jiddischen Lieder in ihrem Repertoire – gesungen und gespielt im Kontext der umgebenden Musik in Osteuropa und im Nahen Osten, in der frischen, frechen Interpretation von Baba Yaga.

Erst vor drei Jahren, 2023, haben sich die fünf jungen Musiker:innen aus den drei Ländern Österreich, Montenegro und Israel zur Band formiert. 2024 erschien das Debütalbum mit dem bezeichnenden Namen Grenzenlos. Seither macht Baba Yaga Furore. Ihr Zugang zu Tradition ist ebenso souverän wie unkonventionell. Ungewöhnlich ist auch die Besetzung mit zwei Sängerinnen als „Frontfrauen“ – schon letztes Jahr hat Sängerin Jasmin Meiri (im Trio mit Elias Meiri und Shmuel Barzilai) bei den Jewish Weekends begeistert.